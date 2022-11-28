"אני מדבר איתך בכאבים, לא מבין למה זה קרה לי": נהג האוטובוס מואת'אסם קאק, שהותקף הלילה בירושלים, משחזר ממיטת הטיפולים את רגעי האימה. הנהג הוותיק תאר כיצד הוציא את ראשו מהחלון לאחר ששמע דפיקות על האוטובוס, וספג מכה קשה בפניו שהובילה לאובדן הכרתו ולשבירת ארבע משיניו. למרות הדימום וההלם, הצליח להתרחק מהמקום ולהזעיק עזרה (בארץ)
המקלט היחיד בארץ לנערות חרדיות בסיכון בסערה, סיכסוך בין העובדות להנהלה ואיום בשביתה • טענות על התעמרות ומציאות לא פשוטה • מההנהלה נמסר: אין כל אמת בתלונות. צוותי העמותה פועלים לילות כימים בכדי לספק את הטיפול הטוב ביותר והמסור ביותר • רשויות הרווחה לא טרחו להגיב (חרדים)