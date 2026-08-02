במוצאי שבת נחמו נערך בהרי הקאנטרי בארה"ב מעמד 'חנוכת הבית' מרומם לבית המדרש החדש "יבא חיים", שהוקם במחנה הבחורים "מחנה ישראל" של חסידות סאטמר.

בית המדרש החדש והמפואר הוקם במיוחד עבור מרביצי התורה החשובים והרמי"ם של המחנה, על מנת שיוכלו לעסוק בתורה ובקדושה מתוך הרחבת הדעת וישוב הדעת בימי הקיץ.

המעמד המרומם נערך בראשות הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בירושלים. הרב כובד בקביעת המזוזות בפתחי בית המדרש החדש, ולאחר מכן נשא את המשא המרכזי בגודל מעלת המקום והחוב המוטל על מרביצי התורה.

שמחת חנוכת הבית שולבה יחד עם מעמד מרגש של "סיום סדר קדשים", שנלמד על ידי חבורת 'זכרו תורת משה', בהשתתפות עשרות מסיימים מתושבי המחנה שהשלים את הלימוד בעמל וביגיעה.