נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בדיון סגור, שנערך לאחרונה, התבטא ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד חוק המעצרים, שנועד למנוע מעצר תלמידי ישיבות, וטען כי במבחן המעשה החוק נכשל, וכי בממשלה הבאה - אם תהיה בראשותו - לא יהיה חוק שכזה. כך דיווח היום (ראשון) העיתונאי עמית סגל.

"חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי", הסביר נתניהו את המטרה המקורית של החוק. "בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה". כזכור, בג"ץ הוציא צו ביניים קבוע המשהה את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים, לאחר ששקל "בכובד ראש את טענות הצדדים". ההחלטה הדרמטית מנעה בשלב זה את יישום התיקון לחוק, המיועד למנוע מעצרי תלמידי ישיבות. השופטים הבהירו כי פסק הדין המלא והסופי בסוגיה יינתן בהקדם, כאשר הצפי הברור הוא שבג"ץ יפסול את החוק שנחקק על ידי המחוקק הישראלי.

הדיון בבג"ץ ( צילום: הרשות השופטת )

בהמשך דבריו, לפי הדיווח, שרטט נתניהו את המהלכים המתוכננים לתקופה שאחר הבחירות. "לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל", הצהיר ראש הממשלה. בדבריו הדגיש נתניהו את נחיצות המענה המלא לדרישות מערכת הביטחון ולצרכים המבצעיים של הצבא בעת הזו.

את התייחסותו חתם ראש הממשלה באמירה חדה וחד-משמעית שמגדירה את גבולות הגזרה עבור כלל הציבור החרדי: "מי שלא לומד תורה יתגייס - או ילך לכלא. חרדים שלא יתגייסו יכלאו". דברים אלו מציבים קו ברור המבחין בין תלמידי חכמים שתורתם אומנותם לבין מי שאינם לומדים, ומבהירים כי חרדים שלא יתגייסו למערכת הביטחון ייאלצו להתמודד עם סנקציות פליליות של מאסר בפועל.

גולדקנופף: "שחטתם כל חלק בגוף שלנו"

יושב ראש 'יהדות התורה', חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, שבר שתיקה בריאיון בלעדי ותקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הנהגת גוש הימין. על רקע פסיקות בג"ץ, מעצרי תלמידי הישיבות והמשבר הגובר סביב סנקציות הגיוס, גולדקנופף הביע חרטה גלויה על הדרך שבה נהגו הסיעות החרדיות.

"אני נוסע לכלא הצבאי, נכנס פנימה ופוגש שם עצורים על כלום", שיתף גולדקנופף בתסכול רב. "אני עומד מול הבחורים האלה ושואל אותם: 'את מי רצחת? מאיפה גזלת? עשית הלבנת הון? על מה אתה יושב בכלא?' הם עונים לי: 'ישבנו ללמוד תורה'. אז מה?! בגלל זה עוצרים בן אדם? אין חוק לעצור, מה פתאום לעצור? ישר לכלא? מה זה תרנגולת?"

באשר לגל ההסנקציות כלפי ציבור לומדי התורה והמגזר החרדי, התבטא יו"ר 'יהדות התורה' בחריפות: "כל חלק מהגוף שלנו שחטתם, קרעתם, היום אנחנו מלאי דם, כי עשיתם לנו כזה פיגוע שהיום יהודי חרדי מושפל - אחד מפחד ללכת ברחוב, אחד לא יכול לשלוח למעון, אחד לא יכול לצאת לחו"ל, הם לא יכולים לצאת לחופש כמו כל אחד, רישיון נהיגה אי אפשר".

גולדקנופף מציב תנאי ברור וחד-משמעי לכל ממשלה עתידית: הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה בחוק, ללא יעדים וללא סנקציות. "גוש הימין התפרק מבחינתי", הבהיר, תוך שהוא מאשים את ראש הממשלה בהפרת הבטחות ישירה ובהפקרת הציבור החרדי.

דברי נתניהו והתגובות החריפות מהמגזר החרדי מעידים על פער עמוק בין ההנהגה הפוליטית לבין ציפיות הציבור החרדי, ומציבים את סוגיית הגיוס כאחד האתגרים המרכזיים שיעמדו בפני הממשלה הבאה.