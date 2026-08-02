הפרשן הצבאי הבכיר: טראמפ הפתיע, זה היה הרבה יותר קרוב מבעבר

הפרשן הצבאי הבכיר יוסי יהושוע שיתף הבוקר (ראשון) בתכנית שהגיש ברדיו 103FM, כי הופתע מהחלטת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לנצור את האש מול איראן. לדבריו, התקיפה שתוכננה הלילה הייתה הרבה יותר "קרובה" מכפי שהייתה בשבוע שעבר, אך בסופו של דבר לא יצאה לפועל.

"אתמול טראמפ הפתיע אותי", אמר יהושוע. "זה היה אירוע הרבה יותר קרוב מאשר בשבוע שעבר. בלילה הערכתי שהוא הולך לתקוף וגם בישראל העריכו כך, ושוב זה לא קרה. זה לא טוב, זו פגיעה בהרתעה הישראלית והאמריקנית".

הפרשן הצבאי הוסיף והבהיר: "טראמפ ממסמס את ההישגים המדהימים במלחמה, באמצעות ניהול מו"מ רשלני ביותר". דבריו משקפים את החשש בקרב אנשי מקצוע בתחום הביטחון מפני השלכות החלטת הנשיא האמריקני על מעמדה האסטרטגי של ישראל באזור.

"הטראמפולינה הזה שאנחנו תקועים איתו"

במקביל, בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, תקף אף הוא את הנשיא האמריקני ברקע ביטול התקיפה באיראן. בריאיון שהעניק לרדיו 103FM אמר סבטי: "שוב 'הטראמפולינה' הזה שאנחנו תקועים איתו. איומים מפה ועד הודעה חדשה והתוצאה גרועה מאוד, זה מביא לזלזול".

החוקר הבכיר הוסיף והבהיר: "כל הנדנדה הזאת שהוא מייצר, זה נותן עוצמה וכוח לאיראנים. טראמפ עושה נזק בלתי הפיך". דבריו מצביעים על חשש עמוק מפני השפעת דפוס ההתנהלות האמריקני על מאזן הכוחות במזרח התיכון.

סבטי המחיש את אכזבתו מטראמפ באמצעות השוואה קשה: "משמרות המהפכה זה כמו ה-SS. אם יש רכבת ליהודים או לתחמושת, הם ישלחו את הרכבת ליהודים ולא לתחמושת".