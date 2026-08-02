כיכר השבת
"זו פגיעה בהרתעה"

הפרשן הצבאי הבכיר: טראמפ הפתיע, זה היה הרבה יותר קרוב מבעבר

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע: "טראמפ הפתיע אותי, זו פגיעה בהרתעה" • חוקר איראן בני סבטי: "הטראמפולינה הזה שאנחנו תקועים איתו" | ביקורת חריפה על הנשיא (צבא וביטחון)

3תגובות
טראמפ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הפרשן הצבאי הבכיר יוסי יהושוע שיתף הבוקר (ראשון) בתכנית שהגיש ברדיו 103FM, כי הופתע מהחלטת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לנצור את האש מול . לדבריו, התקיפה שתוכננה הלילה הייתה הרבה יותר "קרובה" מכפי שהייתה בשבוע שעבר, אך בסופו של דבר לא יצאה לפועל.

"אתמול הפתיע אותי", אמר יהושוע. "זה היה אירוע הרבה יותר קרוב מאשר בשבוע שעבר. בלילה הערכתי שהוא הולך לתקוף וגם בישראל העריכו כך, ושוב זה לא קרה. זה לא טוב, זו פגיעה בהרתעה הישראלית והאמריקנית".

הפרשן הצבאי הוסיף והבהיר: "טראמפ ממסמס את ההישגים המדהימים במלחמה, באמצעות ניהול מו"מ רשלני ביותר". דבריו משקפים את החשש בקרב אנשי מקצוע בתחום הביטחון מפני השלכות החלטת הנשיא האמריקני על מעמדה האסטרטגי של ישראל באזור.

"הטראמפולינה הזה שאנחנו תקועים איתו"

במקביל, בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, תקף אף הוא את הנשיא האמריקני ברקע ביטול התקיפה באיראן. בריאיון שהעניק לרדיו 103FM אמר סבטי: "שוב 'הטראמפולינה' הזה שאנחנו תקועים איתו. איומים מפה ועד הודעה חדשה והתוצאה גרועה מאוד, זה מביא לזלזול".

החוקר הבכיר הוסיף והבהיר: "כל הנדנדה הזאת שהוא מייצר, זה נותן עוצמה וכוח לאיראנים. טראמפ עושה נזק בלתי הפיך". דבריו מצביעים על חשש עמוק מפני השפעת דפוס ההתנהלות האמריקני על מאזן הכוחות במזרח התיכון.

סבטי המחיש את אכזבתו מטראמפ באמצעות השוואה קשה: "משמרות המהפכה זה כמו ה-SS. אם יש רכבת ליהודים או לתחמושת, הם ישלחו את הרכבת ליהודים ולא לתחמושת".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

רקע: ביטול התקיפה והמתיחות באזור

כזכור, הנשיא טראמפ הודיע הלילה (בין שבת לראשון) על ביטול המתקפה הצבאית שתוכננה נגד איראן. לדבריו, טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון פנו ל וביקשו ממנה להימנע בשלב זה מפעולה. ההחלטה עוררה גל תגובות בישראל ובעולם.

בטהראן, לעומת זאת, חגגו את ההחלטה. התקשורת האיראנית מיהרה ללעוג לנשיא האמריקני והציגה אותו כמי שחזר בו מאיומיו. מוחמד מרנדי, שכיהן כיועץ לצוות המו"מ האיראני, כתב ברשת X: "כולם עכשיו יודעים שזה פייק ניוז, טראמפ נסוג".

ההתפתחויות מגיעות על רקע מתיחות חסרת תקדים במזרח התיכון, כאשר פיקוד המרכז האמריקני השלים בימים האחרונים סבבי תקיפות נרחבים נגד מטרות צבאיות באיראן. במקביל, ישראל מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בתדירות יום-יומית, כולל על מערכות המים.

יצוין כי ראש הממשלה צפוי לכנס מחר (שישי) את הקבינט המצומצם, באופן די חריג לימי שישי, וזאת על רקע היערכות נרחבת במערכת הביטחון לאפשרות של הסלמה ביטחונית כבר במהלך סוף השבוע הקרוב.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפארצות הבריתירדןתקיפה באיראן

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3
למרות שאני מבין קטן אבל לא האמנתי לרגע שיתקפו , ועוד הרבה כמוני איומיו של טראמפ כבר מזמן הפכו לבדיחה
לוי
2
צריך להיות מטורף להטיל אטום על ההר
תושב מרכז
1
צפוי לכנס מחר (שישי) את הקבינט המצומצם... מחר יום שני
ממי ההעתקה?

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