כיכר השבת
זכר צדיק לברכה

בהשתתפות הרבי החדש; כך ציינו בפינסק קרלין את הילולת האדמו"ר הצעיר

האדמו"ר מפינסק קרלין ערך ביום חמישה עשר באב טיש ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא של 'האדמו"ר הצעיר' מסטולין זי"ע | בטיש המיוחד, שנערך ביום נשגב זה, השתתף גם האדמו"ר החדש מלעלוב בר אילן | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קודשו, הרחיב רבות במשנתו הטהורה ובדמותו של בעל ההילולא – אשר הסתלק לגנזי מרומים בשנת תרל"ג לאחר שכיהן באדמו"רות שנה אחת בלבד | כמו כן עמד האדמו"ר בדבריו על מעלתו הסגולית של יום חמישה עשר באב (חסידים)

הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הילולא קדישא בפינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)

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ט"ו באבהאדמו"ר מפינסק קרליןטיש הילולאאדמו"ר מלעלוב בר אילןהאדמו"ר הצעירהאדמו"ר הצעיר מסטולין

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