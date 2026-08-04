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צדק היסטורי: תקציב ענק של כרבע מיליארד שקל לגננות ומשפחות חרדיות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום העברות תקציביות נרחבות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים - המיועדים ישירות למערכת החינוך החרדית. התקציבים ששאושרו יוקצו לשורת סעיפים, בהם השוואת תנאי השכר והוותק של הגננות החרדיות, תקצוב מערך ההסעות בחינוך העצמאי ובבני יוסף, סבסוד צהרונים, תוכניות לנוער בסיכון והכשרת מורות בסמינרים | הפרטים (אקטואלי)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

וועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (שלישי) שורת העברות תקציביות דרמטיות בהיקף כולל של כרבע מיליארד שקלים, המיועדים לחיזוקה ולתקצובה של מערכת החינוך החרדית על כלל אגפיה. מדובר במהלכים תקציביים נרחבים שמטרתם לתת מענה לפערים מתמשכים בתקצוב מוסדות החינוך, עובדי ההוראה ותוכניות הרווחה והמעטפת במגזר החרדי, אשר נדנו רבות במהלך המושבים האחרונים בכנסת.

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר שנכללו במסגרת האישור התקציבי נוגע ישירות לתנאי העסקתן של הגננות החרדיות. לראשונה מאז קום המדינה, נקבע כי כלל הגננות במערכת החינוך החרדית יתוקצבו באופן מלא ובהתאמה מלאה לשנות הוותק שצברו במקצוע, צעד שמסיים פער שנים רב בין תנאי העסקתן של עובדות ההוראה במגזר החרדי לבין מקבילותיהן במערכת החינוך הכללית.

לצד התיקון בשכר הגננות, התקציב שאושר כולל הקצאת משאבים נרחבת להסדרת הסעות התלמידים והתלמידות ברשתות החינוך המרכזיות, בהן 'החינוך העצמאי' ורשת 'בני יוסף'. סוגיית ההסעות היוותה אתגר תקציבי וארגוני מתמשך עבור הורי התלמידים והנהלות המוסדות, והסדרתה צפויה להבטיח את רצף הלימודים הסדיר ואת הגעת התלמידים למוסדות החינוך בבטחה.

בנוסף לכך, הוקצו סכומים משמעותיים לסבסוד מנגנון הצהרונים במוסדות החינוך החרדיים הפועלים במעמד של "מוסדות פטור" ו"מוכר שאינו רשמי". העברות אלו נועדו להשוות את תנאי הצהרונים והמעטפת אחרי שעות הלימודים הרשמיות לאלו המקובלים בשאר חלקי הארץ, ובכך להקל על הנטל הכלכלי הפועל על המשפחות.

חלק נוסף מתוך התקציב הכולל יוקדש לחיזוק המענה החברתי והחינוכי הישיר, תוך מתן דגש על תקצוב תוכניות לטיפול ולתמיכה בנוער נושר ובנוער בסיכון במגזר החרדי, לצד תקצוב מיוחד עבור פעילויות תרבות יהודית. כמו כן, התקציב כולל סעיף מיוחד המיועד לסבסוד והרחבת תוכניות הכשרת המורות בסמינרים החרדיים, במטרה להבטיח את איכות ההוראה וההכשרה של הדור הבא של עובדות ההוראה.

את המהלך התקציבי הוביל יו"ר ועדת הכספים ויו"ר 'דגל התורה', חבר הכנסת משה גפני, שמלווה את המאבק על תקצוב החינוך החרדי מול משרדי הממשלה והאוצר. גפני התייחס לאישור התקציבים ואמר: "גם בימים מורכבים אלה, כשעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה לגננות, למורים ולמורות, לתלמידים ולתלמידות ולמוסדות החינוך, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים.

"אני מודה לכל מי שסייע בקידום המהלך. נמשיך בעזרת ה' לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך, ולא נרפה עד שנבטיח את מלוא הזכויות והמשאבים המגיעים למערכת החינוך החרדית".

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