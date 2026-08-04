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סגירת מעגל היסטורית

ביום פטירתו; שלט הנצחה לאביו של הרבי הוצב בבית המעצר בקייב שבו נכלא

86 שנים לאחר שנכלא בידי המשטר הסובייטי רק בשל היותו רב ומנהיג יהודי, הונצח אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל בבית המעצר שבו הוחזק  ● מפקד בית המעצר השתתף בטקס והביע צער על העוול שנגרם לו (חרדים)

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המעמד הנרגש בבית הכלא בקייב (צילום: באדיבות המצלם)

אתמול, ביום כ' במנחם אב, ציינו את יום הסתלקותו של הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. ביום ההילולא נסגר מעגל היסטורי בקייב. שלט הנצחה רשמי הוצב בבית המעצר לוקיאנובקה שבו היה כלוא בתקופת המשטר הסובייטי, לאחר שנעצר ונכלא בשל עמידתו האיתנה על שמירת היהדות.

לאחר מאמצים ממושכים של הרב יונתן מרקוביץ, שליח חב"ד ורב העיר קייב, המכהן גם רב שירות בתי הסוהר של אוקראינה, יחד עם בנו הרב אריאל מרקוביץ' - שליח חב״ד בקייב ומנהל הפעילות היהודית בבתי הכלא, שפעלו יחד מול הנהלת הכלא, להנצחת זכרו של רבי לוי יצחק במקום שבו נכלא.

שלט ההנצחה בבית הכלא בקייב (צילום: באדיבות המצלם)

בטקס השתתפו מפקד בית המעצר וסגנו, אשר קבעו יחד עם הרב מרקוביץ את שלט ההנצחה. במהלך המעמד הביע מפקד בית המעצר את צערו על העוול שנעשה לרבי לוי יצחק, שנכלא ללא כל עוול בכפו רק בשל היותו רב יהודי, ואמר כי מדובר בפרק כואב בהיסטוריה שראוי לזכור ולהנציח.

שלט ההנצחה כולל את סיפור מאסרו של רבי לוי יצחק לצד ציטוט מדבריו על תקופת המעצר. בנוסף, הוענק לבית המעצר הספר "ניצוצי לוי יצחק", המבוסס על תורתו של רבי לוי יצחק, והוא יוצג במקום לרווחת ושימוש האסירים היהודים.

'יש משמעות עמוקה לכך שדווקא ביום ההילולא של רבי לוי יצחק אנו זוכים לקבוע שלט הנצחה במקום שבו נשללה ממנו חירותו רק משום שהיה רב שהפיץ יהדות'', אמר הרב מרקוביץ. "זהו תיקון היסטורי וסגירת מעגל מרגשת, במקום שבו ניסו להשתיק את קולה של היהדות, יש  מהיום אתר הנצחה שמספר את סיפור גבורתו ומסירות נפשו, של רבי לוי יצחק זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש".

המעמד הנרגש בבית הכלא בקייב (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד הנרגש בבית הכלא בקייב (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד הנרגש בבית הכלא בקייב (צילום: באדיבות המצלם)
חב"דהרבי מליובאוויטשקייבהרב יונתן מרקוביץרבי לוי יצחק שניאורסון

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