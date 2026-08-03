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לרגל הולדת התאומים: האדמו"ר מלייקווד בדרכו לביקור הוד בארץ • כל הפרטים

בשורה משמחת בחסידות סקולען: האדמו"ר מלייקווד ימריא לארץ הקודש לרגל הולדת תאומים לבנו, הרב אליעזר זוסיא פורטוגל • השלום זכר, הברית המילה, והשבת המשותפת בירושלים לצד אחיו האדמו"ר מסקולען ירושלים • וגם: התפילה המיוחדת בציון רשב"י במירון בערב ראש חודש אלול • כל הפרטים על הביקור המרומם (חסידים)

האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

שמחה רבה ונרגשת בקרב חסידי סקולען בארץ הקודש, עם הישמע הבשורה המשמחת על הגעתו של האדמו"ר מסקולען לייקווד לביקור מיוחד בישראל, לרגל השמחה הכפולה במעונו – הולדת תאומים (בן ובת) לבנו, הרב אליעזר זוסיא פורטוגל מ, חתן הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי מרחמסטריווקא.

האדמו"ר צפוי להמריא היום (שני) מארה"ב, וישהה בעיה"ק ירושלים במהלך השבוע הקרוב. ביום שלישי בלילה תתקיים שמחת ה'וואכט נאכט', וביום רביעי תיערך שמחת הברית מילה בהשתתפות המוני חסידים ומעריצים.

במהלך ימי הביקור יקבל האדמו"ר את קהל חסידיו ומעריציו לעצה ולברכה לקראת ימי הרחמים והרצון הממשמשים ובאים.

את השבת הקרובה, שבת מברכים חודש אלול, יערוך האדמו"ר בעיה"ק ירושלים, בשבת אחים גם יחד עם אחיו הצעיר האדמו"ר מסקולען ירושלים, כאשר בשבת בבוקר תיערך שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת נכדתו.

האדמו"ר צפוי לשוב למעון קודשו בלייקווד במהלך השבוע הבא. ביום שלישי, ערב ראש חודש אלול, יפקוד האדמו"ר את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, שם יעתיר לישועת הכלל והפרט, ויבקר במוסד 'חסד לאברהם' אשר נוסד ע"י אדמו"רי החסידות זצ"ל.

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