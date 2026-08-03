שמחה רבה ונרגשת בקרב חסידי סקולען בארץ הקודש, עם הישמע הבשורה המשמחת על הגעתו של האדמו"ר מסקולען לייקווד לביקור מיוחד בישראל, לרגל השמחה הכפולה במעונו – הולדת תאומים (בן ובת) לבנו, הרב אליעזר זוסיא פורטוגל מירושלים, חתן הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי מרחמסטריווקא.

האדמו"ר צפוי להמריא היום (שני) מארה"ב, וישהה בעיה"ק ירושלים במהלך השבוע הקרוב. ביום שלישי בלילה תתקיים שמחת ה'וואכט נאכט', וביום רביעי תיערך שמחת הברית מילה בהשתתפות המוני חסידים ומעריצים.

במהלך ימי הביקור יקבל האדמו"ר את קהל חסידיו ומעריציו לעצה ולברכה לקראת ימי הרחמים והרצון הממשמשים ובאים.

את השבת הקרובה, שבת מברכים חודש אלול, יערוך האדמו"ר בעיה"ק ירושלים, בשבת אחים גם יחד עם אחיו הצעיר האדמו"ר מסקולען ירושלים, כאשר בשבת בבוקר תיערך שמחת ה'קידושא רבא' לרגל הולדת נכדתו.

האדמו"ר צפוי לשוב למעון קודשו בלייקווד במהלך השבוע הבא. ביום שלישי, ערב ראש חודש אלול, יפקוד האדמו"ר את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, שם יעתיר לישועת הכלל והפרט, ויבקר במוסד 'חסד לאברהם' אשר נוסד ע"י אדמו"רי החסידות זצ"ל.