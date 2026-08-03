עד 2:00 לפנות בוקר: ר' מיילך ריתק את תושבי חיפה

מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה ב'התוועדות ליל שישי' המרכזית של 'בין הזמנים', שנמשכה עד השעה 02:00 לפנות בוקר במחיצת המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ובליווי כלי זמר | המעמד נערך ביוזמת חבר מועצת העיר אברהם שטרן (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה ב'התוועדות ליל שישי' המרכזית של 'בין הזמנים', שנמשכה עד השעה 02:00 לפנות בוקר במחיצת המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ובליווי כלי זמר | המעמד נערך ביוזמת חבר מועצת העיר אברהם שטרן (חסידים)
בשורה משמחת בחסידות סקולען: האדמו"ר מלייקווד ימריא לארץ הקודש לרגל הולדת תאומים לבנו, הרב אליעזר זוסיא פורטוגל • השלום זכר, הברית המילה, והשבת המשותפת בירושלים לצד אחיו האדמו"ר מסקולען ירושלים • וגם: התפילה המיוחדת בציון רשב"י במירון בערב ראש חודש אלול • כל הפרטים על הביקור המרומם (חסידים)
התרגשות בחצר הקודש רחמסטריווקא בבורו פארק, בית המדרש הגדול של החסידות עובר בימים אלו מתיחת פנים מקיפה • בשלב הראשון, הקומה התחתונה תיסגר והאדמו"ר יתפלל בבית מדרשו של אביו זצ"ל. בשלב השני, ישופץ היכל בית המדרש הגדול כיאה לבית השם • כל הפרטים והשינויים לקראת הימים הנוראים (חסידים)
בבני ברק נחגגה שמחת נישואי החתן, נכד הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, בן לבנו הרב אברהם שטרן - חתן האדמו"ר מזידטשוב פתח תקווה זצ"ל; עב"ג הכלה, בת הרב יואל מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ מונטריאול וחתן הגאון רבי פנחס לייבוש פאדווא, גאב"ד קהל 'שומרי הדת' באנטווערפן | במראות המצווה טאנץ ניתן להבחין בבנו של האדמו"ר משאץ מונטריאול, שהותקף בברוטליות מחוץ לאולם בשל עמדותיו הציוניות | צפו בגלריה (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, בת לחתנו הרב מאיר שיינפלד, בן הגה"צ רבי יהודה יחיאל שיינפלד מטאלטשווא • החתן: בן הרב יעקב יוסף גרינפלד מלונדון | בשיאה של השמחה פיזזו פרחי החסידים עם אבוקות אש בידיהם ועל כובעיהם כדי להרבות בשמחת חתן וכלה (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נהרו בשבוע שעבר, ביום חמישה עשר באב, להשתתף בעריכת השולחן המרוממת שערך האדמו"ר המשפיע מתולדות יהודה, המבקר בשבועות אלו בארץ הקודש | בין אלפי המשתתפים נצפו רבנים רמי מעלה שוחרי תורה וחסידות, שהגיעו מקרוב ומרחוק כדי להתבשם מאוצר אמרות הקודש שנשא האדמו"ר במהלך הטיש | בסיום הטיש המרומם פצח האדמו"ר בריקודין נלהבים (חסידים)
מאות חסידים ועשרות אורחים מחו"ל חגגו בשמחת נישואי בנו של המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן עם הכלה נכדת האדמו"ר מנדבורנה ירושלים • המחווה הייחודית של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים למען חסידיו והמצווה טאנץ הלוהט שנמשך עד אור הבוקר • הצלם משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב במיוחד מכל רגעי ההוד של השמחה הגדולה (חסידים)
150 תלמידי ישיבת הקיבוץ החדשה שהוקמה השנה ע"י האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י) עבור הבחורים המבוגרים, ערכו סיום הש"ס בביהמ"ד המשוחזר של רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע | האדמו"ר מתולדות אהרן, שהתפעל מהמיזם בלילה שלפני, הפתיע למחרת את הבחורים, באוהל שנתרם ע"י אחד מנגידי קהילת האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) | סיקור ותיעוד (חסידים)
מאות שדכנים מכל רחבי ארה"ב השתתפו בכינוס שארגן 'קהל יטב לב דסאטמר' יחד עם 'ועד השדכנים', כחלק מהמאמצים להקל על המצוקה הבוערת בחצר החסידות בענייני שידוכים • במהלך הכינוס נערך פאנל שדכנים פתוח וחשוף שהציע פתרונות מעשיים למשבר • וגם, הקמפיין השנתי ומדריך השידוכים החדש שנחשף (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הופיע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי החסידות מבורו פארק בהרי הקטסקילס | במהלך הביקור נערך מעמד קבלת פנים לכבודו של האדמו"ר, שבו נשא אמרות קודש והאציל מברכות קודשו לבחורי החמד לקראת הזמן החדש | צפו בגלריה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע, ביום ט"ו באב, בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"רים מזוועהיל וסטריקוב, בת להרה"ג ר' שלמה גולדמן, ראש ישיבת 'תורת שלמה' זוועהיל, עב"ג החתן, בן הרב יעקב יוסף הירשלר, חתן האדמו"ר מלויעב טשערנוביל פארשיי | במהלך השמחה פיזזו פרחי החסידים לפני האדמו"ר מסטריקוב עם בקבוקי קולה על ראשיהם, מתוך שמחה גדולה ועצומה (חסידים)
בימים אלו הושלמו מלאכת שיפוץ פנים ברוב פאר והדר של בנין היכלי התורה והתפילה "קהילות החסידים" ברמת בית שמש ד' בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי חיים יהודה רובינשטיין | צפו בתיעוד מרהיב מהבניין המפואר ומחנוכת הבית בתפילת מנחה בערב שב"ק (חסידים)
לאחר שבועות במאסר צבאי ועצרת הענק מחוץ לכלא: האברך הבנש"ק הרב אברהם צבי שמרלר שוחרר מ'כלא 10' והתקבל בכבוד מלכים ברחובות הקריה • ההמונים מילאו את הרחובות עם דגלים ואבוקות אש, וליוו אותו למסיבת 'לחיים' מרוממת אצל אב"ד הקריה • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
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