כיכר השבת
מתוך שירה ודביקות

עד 2:00 לפנות בוקר: ר' מיילך ריתק את תושבי חיפה

מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה ב'התוועדות ליל שישי' המרכזית של 'בין הזמנים', שנמשכה עד השעה 02:00 לפנות בוקר במחיצת המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ובליווי כלי זמר | המעמד נערך ביוזמת חבר מועצת העיר אברהם שטרן (חסידים)

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה| צילום: צילום: שמואל שנקר
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהתוועדות ליל שישי בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

חיפהרבי אלימלך בידרמןסערט ויז'ניץבין הזמנים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מתוך שירה ודביקות

|

התרגשות בחסידות

|

צפו בתיעוד

|

החסידים יטבלו בבעלזא

|

לאחר התיעוד המקומם

|

מְרַקְּדִים בַּאֲבוּקּוֹת שֶׁל אוֹר

|

צפו בגלריה

||
1

הרחבת גבולי הקדושה

|

עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר

||
6

טיש ייחודי

||
1

פצח בריקוד נלהב

|

מצוקת השידוכים בעולם

||
1

צפו בגלריה

|

סיפור למוצאי שבת

|

שִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם

||
2

מחלום למציאות

|

כמו הכנסת ספר תורה

||
20

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר