מתוך שירה ודביקות עד 2:00 לפנות בוקר: ר' מיילך ריתק את תושבי חיפה מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה ב'התוועדות ליל שישי' המרכזית של 'בין הזמנים', שנמשכה עד השעה 02:00 לפנות בוקר במחיצת המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ובליווי כלי זמר | המעמד נערך ביוזמת חבר מועצת העיר אברהם שטרן (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:07