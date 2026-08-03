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זה שמו לתפילה

בני ברק: בן 75 התמוטט במשרדו לעיני העובדים - פונה במצב קשה 

בן 75 התמוטט לפני זמן קצר במשרדו בבני ברק ואיבד את הכרתו לעיני חבריו לעבודה | מתנדבי איחוד הצלה הגיעו במהירות והחלו מיד בביצוע פעולות החייאה מאומצות | לאחר זמן מה של ביצוע פעולות מצילות חיים, בחסדי שמים שב ליבו לפעום והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה ויציב כשהוא מורדם ומונשם | שמו לתפילה: אברהם יוסף בן שרה (חרדים)

הזירה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

דרמה ב: גבר כבן 75 התמוטט לפני זמן קצר (שני) במשרדו בעיר ואיבד את הכרתו לעיני חבריו לעבודה. מתנדבי איחוד הצלה הגיעו במהירות והחלו מיד בביצוע פעולות החייאה מאומצות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים מדפיברילטור של האמבולנס החדש של איחוד הצלה שזה עתה נכנס לפעילות בסניף.

לאחר זמן מה של ביצוע פעולות מצילות חיים, בחסדי שמים שב ליבו לפעום והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה ויציב כשהוא מורדם ומונשם.

מתנדב איחוד הצלחה נחמן פריד מספר: ״הוזנקתי לאירוע ממקום עבודתי במוקד איחוד הצלה הממוקם בקומה מעל המשרד בו התרחש האירוע. ירדתי ומיד התחלתי לבצע בו פעולות החייאה אינטנסיביות, שברוך ה’ היו מוצלחות. אין סיפוק גדול מהצלת חיי אדם״.

הציבור נקרא להעתיר לרפואת אברהם יוסף בן שרה לרפוא״ש בתושח״י.

בני ברקאיחוד הצלההחייאה

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