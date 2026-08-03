זה שמו לתפילה בני ברק: בן 75 התמוטט במשרדו לעיני העובדים - פונה במצב קשה בן 75 התמוטט לפני זמן קצר במשרדו בבני ברק ואיבד את הכרתו לעיני חבריו לעבודה | מתנדבי איחוד הצלה הגיעו במהירות והחלו מיד בביצוע פעולות החייאה מאומצות | לאחר זמן מה של ביצוע פעולות מצילות חיים, בחסדי שמים שב ליבו לפעום והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה ויציב כשהוא מורדם ומונשם | שמו לתפילה: אברהם יוסף בן שרה (חרדים)