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קמפיין נתניהו היכה בבטן הרכה: בנט ולפיד בצניחה

סקר מנדטים דרמטי חושף שוויון בצמרת בין נתניהו לאיזנקוט עם 23 מנדטים לכל אחד, בזמן שמפלגתו של נפתלי בנט צוללת לשפל של 13 מנדטים ומפת הגושים נותרת ללא הכרעה (פוליטי מדיני)

נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סקר מנדטים דרמטי שפורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות מציג תמונה פוליטית כאוטית במיוחד: שוויון מפתיע בפסגה, צניחה קשה למפלגת 'ביחד', ושורה ארוכה של דמויות בכירות שנשארות מחוץ לכנסת. המערכת הפוליטית נותרת משותקת ללא הכרעה ברורה, כאשר אף מחנה לא משיג יתרון ריאלי להקמת קואליציה יציבה.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון מדויק של 23 מנדטים כל אחת. זהו נתון משמעותי המשקף את המאבק הצמוד על השלטון ביום שאחרי הבחירות.

המפולת הגדולה: 'ביחד' צונחת ל-13

המכה הקשה ביותר בסקר הנוכחי נחתה על מפלגת 'ביחד' בראשות , שצונחת לשפל עמוק של 13 מנדטים בלבד. מדובר בירידה משמעותית לעומת סקרים קודמים, המעידה על שחיקה ניכרת בכוח המפלגה.

גם מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ממשיכה במגמת הירידה ונופלת ל-8 מנדטים, זאת לאחר קמפיין תקיף שניהל נגדה ראש הממשלה. הנתון משקף את הקושי של המפלגה לשמר את כוחה מול התקפות פוליטיות.

בית קברות פוליטי: מי נשאר בחוץ?

הסקר חושף תמונת מצב קשה במיוחד עבור שורה של דמויות בכירות במערכת הפוליטית. על פי הנתונים, מפלגותיהם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה בריצה נפרדת. כך גם הרשימה המשותפת של בני גנץ ודדי שמחי, לצד מפלגתו של עופר וינטר ובל"ד.

מנגד, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל מצליחה לחצות את הרף בדוחק עם 4 מנדטים בלבד. גם הציונות הדתית זוכה ב-4 מנדטים ונכנסת למשכן על הקשקש.

יועז הנדל (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

המפה המלאה: כוחות המפלגות

בצמרת: הליכוד ו'ישר!' עם 23 מנדטים כל אחת, ואחריהן 'ביחד' עם 13 מנדטים.

בדרג השני: עוצמה יהודית וישראל ביתנו זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. הדמוקרטים, ש"ס ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

במגזר הערבי: חד"ש-תע"ל זוכה ל-6 מנדטים, ורע"ם מקבלת 5 מנדטים.

על הסף: מפלגת טרופר והנדל והציונות הדתית עם 4 מנדטים כל אחת.

אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שורת התחתונה: משבר פוליטי מתמשך

למרות כל התזוזות הדרמטיות והשינויים בכוחות המפלגות, מפת הגושים נותרת ללא שינוי מוחלט. אף מחנה לא משיג יתרון ריאלי להקמת קואליציה יציבה, והמערכת הפוליטית נשארת משותקת ללא הכרעה ברורה.

הנתונים מעידים על המשך המשבר הפוליטי העמוק, כאשר הציבור נותר מפוצל ואין רוב ברור לאף כיוון. התמונה הכאוטית מחזקת את התחושה שגם לאחר הבחירות הקרובות, הקמת ממשלה יציבה תהיה משימה מורכבת ביותר.

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