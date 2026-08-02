קמפיין נתניהו היכה בבטן הרכה: בנט ולפיד בצניחה

סקר מנדטים דרמטי שפורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות מציג תמונה פוליטית כאוטית במיוחד: שוויון מפתיע בפסגה, צניחה קשה למפלגת 'ביחד', ושורה ארוכה של דמויות בכירות שנשארות מחוץ לכנסת. המערכת הפוליטית נותרת משותקת ללא הכרעה ברורה, כאשר אף מחנה לא משיג יתרון ריאלי להקמת קואליציה יציבה.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון מדויק של 23 מנדטים כל אחת. זהו נתון משמעותי המשקף את המאבק הצמוד על השלטון ביום שאחרי הבחירות.

המפולת הגדולה: 'ביחד' צונחת ל-13

המכה הקשה ביותר בסקר הנוכחי נחתה על מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, שצונחת לשפל עמוק של 13 מנדטים בלבד. מדובר בירידה משמעותית לעומת סקרים קודמים, המעידה על שחיקה ניכרת בכוח המפלגה.

גם מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ממשיכה במגמת הירידה ונופלת ל-8 מנדטים, זאת לאחר קמפיין תקיף שניהל נגדה ראש הממשלה. הנתון משקף את הקושי של המפלגה לשמר את כוחה מול התקפות פוליטיות.

בית קברות פוליטי: מי נשאר בחוץ?

הסקר חושף תמונת מצב קשה במיוחד עבור שורה של דמויות בכירות במערכת הפוליטית. על פי הנתונים, מפלגותיהם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה בריצה נפרדת. כך גם הרשימה המשותפת של בני גנץ ודדי שמחי, לצד מפלגתו של עופר וינטר ובל"ד.

מנגד, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל מצליחה לחצות את הרף בדוחק עם 4 מנדטים בלבד. גם הציונות הדתית זוכה ב-4 מנדטים ונכנסת למשכן על הקשקש.