בין הזמנים בעיצומו והיום בתוכנית דבר ראשון", בהגשת משה מנס ושוקי סלומון, נפתחה התוכנית בדיון על הפרק הקודם שהפך לויראלי עם מאות אלפי צפיות בסרטונים הקצרים ("רילסים") שהציפו את הרשתות החברתיות והולידו גל תגובות ברחוב החרדי והכללי.

שוקי סלומון שיתף כי קיבל תגובות רבות על כך שנתן ביקורת נגד תקיפת הרב פייבלזון ובנושא התזונה הנכונה.

1. תמימות ופוליטיקה: "הכתבת הצעירה" יעל כובשת את האולפן

אחד הרגעים המרעננים והמפתיעים בתוכנית היה אירוחה של יעל, הבת של אחת העובדות שהגיע למשרד יחד עם אמא. היא הוכתרה בחיבה כ"כתבת הפוליטית הצעירה". השיחה עמה העניקה הצצה נדירה, זכה ותמימה לזווית ראייתם של ילדי המגזר במהלך החופש הגדול.

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יעל שיתפה בשמחת החופש, בהיעדר הלימודים, ובהנאה הפשוטה מימי בריכה וים. כשנשאלה על המורכבות המשפחתית והמריבות הבלתי נמנעות בין האחים בימי החופש הארוכים, סיפקה תשובה תמציתית ומלאת אופטימיות: "מסתדרים בסוף".

רפורמת החינוך והפוליטיקה לפי הכתבת יעל (בת 12): הבחירות לכנסת: כשנשאלה למי הייתה מצביעה בבחירות לכנסת, ענתה ללא היסוס: "למורה שלי!" לוח הזמנים הבית-ספרי: אילו הייתה מנהלת את בית הספר, הייתה הופכת את סדר היום המתיש למתכונת של "שיעור-הפסקה-שיעור-הפסקה".ביטול ה"סלט": התנגדות נחרצת לערבוב תלמידות מכיתות שונות והפרדת חברות ("עשיית סלט"). המצפן הערכי: לסיכום הבהירה יעל כי ברגע האמת של הבחירות הכלליות — "מצביעים למי שהרבנים יגידו".

2. בריאות ותזונה: ניפוץ מיתוס הוויטמינים ומאבק במשקל

בהמשך התוכנית עברו המגישים לדון בתגובות הסוערות של הציבור לנושאי הבריאות והתזונה שעלו בפרקים הקודמים. משה מנס מיהר להבהיר כי אינו רופא או תזונאי מוסמך, אך הוא מביא אל הציבור את עמדתם של מומחים מהשורה הראשונה, ובראשם פרופסור יובל חלד כפי שנאמרו בתוכנית תהיה בריא.

המסר המרכזי שיצא מהאולפן היה חד ובלתי מתפשר: אדם המקפיד על תזונה מאוזנת ונכונה בדרך כלל אינו זקוק כלל לתוספי תזונה או לוויטמינים סינתטיים. מנס הגדיר את שוק הוויטמינים התעשייתי כ"קשקוש מוחלט" ומיותר, המבוסס בעיקרו על שיווק אגרסיבי ופחדים. "אלו לא דברים והמלצות שלי. זה מה שהמומחים טוענים. וחשוב להדגיש שבכל שאלה של אוכל, תזונה ובריאות יש להסתמך על מומחים בתחום".

אז מה המומחים טוענים:

מזון מלא ולא מעובד — בשר איכותי, עופות, דגים, קטניות, פירות וירקות טריים.

ממה להימנע לחלוטין? סוכרים מעובדים, מאכלים מטוגנים בשמן עמוק, וקמחים לבנים.

תפריט הבוקר של שוקי סלומון: שוקי שיתף בתפריט הבוקר הקבוע שאומץ על ידו: 4 פרוסות לחם מלא, 4 ביצים, גבינה צהובה וירקות עשירים. תפריט זה הוביל לירידה ניכרת במשקל ולשיפור בתחושת החיוניות.

3. פטירת יעקב פרבר: זעזוע משוליים קיצוניים וביקורת עיתונאית

שוקי סלומון הביע זעזוע עמוק ומוחלט מדיווחים על כך שקבוצות שוליים קיצוניות חגגו פומבית את הפטירה וחילקו אוכל בכויללים ברחוב, תוך תמיהה כואבת על כך שנמצאו גורמים ברשתות החברתיות שניסו להצדיק או לעדן מעשים נפשעים אלו.

משה מנס חיזק את הדברים אך ביקש להעמיד דברים על דיוקם: מדובר בקבוצה זעירה ושולית לחלוטין. "אהבו לכתוב מה קורה בקרית ספר כאשר רובם המכריע של תושבי מודיעין עילית (קריית ספר) נחרדים מכל גילוי של אלימות, תקיפות או חילול השם, ומסתייגים מהם בכל תוקף.

"אי אפשר לעבור לסדר היום על גילויי אלימות וחילול השם מתוך המחנה שלנו. השתיקה או ההתעלמות של העיתונות החרדית הממוסדת כמו 'יתד נאמן' ו'המודיע' מלהוקיע תופעות אלו בצורה נחרצת — דורשת חשבון נפש נוקב."— שוקי סלומון בביקורת חריפה על התקשורת החרדית הממוסדת

4. תרבות, חופשות וחשבון נפש אישי

בפרק התרבותי, שוקי סלומון שיבח בהתרגשות את ההתפתחות המרשימה של עולם התרבות והמוזיקה במגזר החרדי. כדוגמה בולטת ציין את מופעי הענק "תריג" בהפקתו של דוד פדידה, המציגים סטנדרט בינלאומי של תאורה, תפאורה והשקעה תוך שמירה על תכנים תורניים וראויים.

בהמשך דנו השניים במחקר חדש מבית מכון דוידסון העוסק במבנה החופשה האידיאלי. המחקר מעלה כי מבחינה בריאותית ונפשית, עדיף לחלק את החופש השנתי לכמה חופשות קצרות וקצובות לאורך השנה, מאשר לצאת לחופשה רצופה וארוכה מדי העלולה להגביר סיכונים בריאותיים, שחיקה וסטרס במעבר חזרה לשגרה.

האתגר הדיגיטלי והחשבון האישי:

הגמילה הדיגיטלית של משה: משה מנס הצהיר כי בחופשה הקרובה הוא מתכוון להתנתק לחלוטין מהסמארטפון ולעבור למכשיר "כשר" המיועד לשיחות בלבד. שוקי, מנגד, הביע ספקנות משעשעת לגבי יכולתו של משה לעמוד באתגר תובעני זה. השאלה הנוקבת: משה שיתף בשאלה מטלטלת ששאל אותו אדם חכם: "האם היית רוצה לבת שלך חתן כמוך?"

5. פוליטיקה, ביטחון ותחזית קודרת לרעידות אדמה

בחלק התוכנית העוסק באקטואליה וביטחון, ניתחו המגישים את העימות החזיתי שנפתח בין דרג המדיני לדרג הצבאי, בעקבות החלטת שר הביטחון ישראל כץ למנות את דדו בר חליפה למפקד פיקוד המרכז במקום אלוף אבי בלוט. משה ציין כי צה"ל הגיב בצורה חריגה וחסרת תקדים, תוך הבעת אמון מלא באבי בלוט ומתקפה פומבית על החלטת השר.

בזירה הבינלאומית, העריך משה מנס כי לנוכח מדיניותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וההתפתחויות במפרץ, אנו עומדים ערב מתקפה צבאית משמעותית ומכרעת מול איראן וגרורותיה.

היערכות לרעידת אדמה ותחזית ביטחונית מיידית:

בעקבות רעידת האדמה בעוצמה 5.7 שהתרחשה באזור מצרים והורגשה בישראל, מגישי התוכנית חידדו את הנחיות מצילות החיים:

מה לעשות בעת רעידת אדמה? יש לצאת מיידית לשטח פתוח. אם לא ניתן — להיכנס לממ"ד או לחדר מדרגות. מה לא לעשות? בשום אופן אין להתחבא מתחת למיטה או מתחת למשקוף דלת (סכנת קריסה קטלנית).

ולסיום: הציור שכולם צחקו עליו – שהוביל לתפיסת הגנב

בפברואר 2018 נגנב כסף מזומן משוק איכרים במחוז לנקסטר, פנסילבניה. בהיעדר אמן קלסתרונים מקצועי בשטח, עדה לשוד ציירה בעצמה סקיצה בסיסית של החשוד – ציור שנראה כמו קריקטורה מ"סאות' פארק", עם שתי נקודות כעיניים, קווים ישרים לאף ולפה וסנטר מחודד.

משטרת לנקסטר פרסמה את הציור בפייסבוק לצד תיאור פיזי, וספגה גל לעג ויראלי מאלפי גולשים שפקפקו ברצינות החקירה. אולם מי שצחק אחרון היה בלש בתחנה: הוא זיהה את מבנה הפנים הייחודי בציור וקישר אותו לשיטת הפעולה ולחשוד מוכר – הונג פואוק נוגיין. העדה זיהתה אותו מיד בתמונה רשמית, ונגדו הוצא צו מעצר. במשטרה הודו לעדה וציינו כי הסקיצה החובבנית היא שהדליקה את הנורה האדומה שהובילה לפענוח המקרה.