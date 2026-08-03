שליטי טהראן מעריכים כי הנשיא דונלד טראמפ יירתע מהסלמה צבאית נרחבת ערב בחירות האמצע בנובמבר 2026, ויעדיף לגלות גמישות מול פגיעה ברצף המסחר העולמי.

בסקירה של המצב המורכב מול האיראנים שפורסמה בסוכנות הידיעות רויטרס, ביצעו מומחים ניתוח של האסטרטגיה האיראנית מאחורי המהלכים האחרונים שלה מול טראמפ.

מקור באזור המפרץ ציין כי "האיראנים... מאמינים שעל ידי הרחבת המלחמה והגברת הלחץ, הוא בסופו של דבר ייכנע. טראמפ חושב שהוא יכול להכות באיראנים חזק ולהביא אותם לשולחן המוות"מ, אבל הם לא יתכופפו".

​במקום עימות צבאי ישיר, איראן מפעילה טקטיקה של הסלמה מחושבת המכוונת נגד תשתיות אנרגיה ונתיבי שיט מרכזיים בים האדום ובמפרץ הפרסי.

עמית המחקר מייקל נייטס הסביר כי "איראן, מהתחלה, ניסתה להסלים מעבר לארצות הברית על ידי הרחבת אפשרויות ההסלמה שלה כדי שתמיד יהיה לה משהו חדש להביא בכל שבוע - גיאוגרפיה חדשה, סוג חדש של נשק, סוג חדש של יעד".

נייטס הוסיף כי "היתרון הגדול יותר שיש להם הוא לא שביכולתם לפגוע באמריקה או בישראל, היתרון הגדול שלהם הוא שביכולתם לפגוע במדינות האזור ובכלכלה העולמית".

​במוקד המחלוקת עומדת שאלת הניהול של מצר הורמוז, כאשר עומאן הציגה תוכנית תיווך הכוללת תשלום אגרות רשות על ידי כלי שיט.

איראן דורשת לקבל לידיה סמכויות מנהליות מלאות ואת הזכות לגבות אגרות שירות במצר, בעוד הממשל בוושינגטון דוחה לחלוטין כל הטלת אגרות ומתעקש על השארת המעבר כנתיב מים בינלאומי חופשי.

​מומחים מצביעים על כך שטהראן מנסה לקבוע את עובדות בשטח לפני כניסה למו"מ רשמי.

הדיפלומט האמריקאי לשעבר אלן אייר ציין כי "הם לא רוצים שארצות הברית תכתיב את קצב האירועים", ואילו החוקר מייקל סינג הוסיף כי "האיראנים מנסים לנצל את היתרון שלהם. הם מעוניינים לבסס ריבונות על המצר ולהפעיל שליטה סלקטיבית על נתיב השייט".

לפי רויטרס, איראן מנסה להעביר לטראמפ את המסר לפיו וויתור מצדו בסוגיית הורמוז יעלה לו הרבה פחות מאשר מלחמה אזורית רחבה - שלא בטוח כלל שתניב תוצאות.

​מנגד, מדינות המערב והמפרץ מקימות קואליציות ימיות הגנתיות שמטרתן לאבטח את אוניות המסחר ולחלוק מודיעין, במקום להסלים את המכה הצבאית נגד איראן.