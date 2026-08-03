תת אלוף במיל' עופר וינטר תקף הבוקר (שני) בחריפות את החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, בשידור חי.

המתקפה מגיעה בעקבות ההכרזה החריגה של כ"ץ בריאיון בערוץ 14 על מינוי האלוף דדו בר כליפא, ראש אכ"א, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז.

"האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור", התבטא וינטר. "הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק הוא אלוף פיקוד מרכז. אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות".

וינטר הבהיר כי הביקורת שלו אינה על עצם ההחלטה להחליף מפקד, אלא על האופן בו בוצעה. "שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך. לא כך מייצרים אמון ציבורי", ציין.

שי אלון, ראש מועצת בית אל, תקף הבוקר את כ"ץ ואמר: "בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים. השר כץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז תגיד לי ואני אשלים לך אותם. פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזו".

גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! הגיב הלילה להדחה ואמר: "הם לא כשירים לדאוג לביטחון המדינה.

"המופע שהתרחש בתוכנית ״הפטריוטים״ הוא שפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי וצה״ל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך.

"בקרוב מאוד לעם ישראל תהיה הנהגה ראויה ואחראית, שרואה אך ורק את טובת וביטחון ישראל לנגד עיניה. נהיה ראויים, אני מתחייב".

יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ הגיב: "את האלוף אבי בלוט אני מכיר כמעט 30 שנה. הוא קצין ערכי, התקפי וענייני.

‏"הניסיון להפוך את דיוני השיבוצים בצה"ל לחלק מקמפיין הפריימריז בליכוד פוגעים בביטחון המדינה.פוליטיזציה של צה"ל אינה משילות - זו סכנה אמיתית".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב: "ממשלה נגד חייליה. אחרי שסיימה לפרק את צה״ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת ה-7 באוקטובר החליטה לפרק את צה״ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט. אני אומר הלילה לכל אזרחי ישראל, ולכל לוחמי ומפקדי צה״ל בסדיר ובמילואים - תחזיקו חזק, התגבורת בדרך. בקרוב נחליף אותם וביחד נתקן".

לשכת שר הביטחון: "המלצת הרמטכ"ל"

בתגובה למתקפות, התייחסה לשכת שר הביטחון לאחר חצות הלילה לאירוע וטענה כי המינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל. על פי ההודעה, כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון למנות את האלוף דדו בר כליפא כמחליפו של בלוט, ואף ביקש ממנו לראיין אותו לתפקיד.

"שר הביטחון קיים עם בר כליפא ראיון אישי במהלך חודש יוני, התרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא", נמסר מהלשכה.

בלשכת שר הביטחון הוסיפו כי "מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, בהתאם למדיניות הביטחון אותה מוביל שר הביטחון יחד עם רה"מ בנימין נתניהו".