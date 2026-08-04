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מסע הקודש בהרים | האדמו"ר מבאבוב סייר במחנות הקיץ של החסידות

ביקור מרומם נרשם השבוע בהרי הקאנטרי, כאשר האדמו"ר מבאבוב הופיע לסדרת ביקורים מקיפה בכלל מחנות הקיץ של החסידות | במהלך המסע המיוחד, סייר האדמו"ר בכלל המחנות – הן של בחורי הישיבות והן של תשב"ר. בכל אחד מהמחנות התקבל הרבי במעמדי קבלת פנים מרוממים, בהשתתפות התלמידים וצוותי המחנות | במהלך המעמדים נשא האדמו"ר אמרות קודש והדרכה לימי הקיץ, והאציל מברכת קודשו לכלל התלמידים והצוות הרוחני, להצלחה ולעלייה בתורה ויראת שמיים (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בביקור במחנה שלווה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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האדמו"ר מבאבובקאנטרימחנה הקיץ

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