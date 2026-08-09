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שמחה מרוממת

אורח נדיר במודיעין עילית: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת הבר מצווה לנינו

באורח נדיר הגיע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לעיר מודיעין עלית לרגל שמחת הבר מצוה לנינו | במהלך השמחה עודד הרב את השירה בעוז, וכן קידם במאור פנים את הפוסק הליטאי הגרמ"מ קארפ רב הגבעה הדרומית בעיר שבא לשמחה לכבוד הסבא הגדול (חרדים)

שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר מצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: ש.פ.ה.)

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מודיעין עיליתבר מצווההרב יעקב מאיר שכטרהרב מרדכי מאיר קארפ

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