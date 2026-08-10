ממדאני עם האדמו"ר מסאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

בצל המתיחות הגואה והמחאות הסוערות של חלקים נרחבים מהקהילה היהודית בניו יורק נגד ראש העיר המוסלמי והאנטי-ישראלי, זוהראן ממדאני, נשמע אמש קול תקיף ויוצא דופן מתוככי הקהילה החרדית בארה"ב. האדמו"ר מסאטמר יצא במתקפה חריפה נגד המפגינים והמוחים נגד ראש העיר, והגדיר את מעשיהם כ"התגרות באומות".

הדברים הנחרצים נאמרו במהלך הטיש המרכזי שערך האדמו"ר לרגל הילולת דודו, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, מייסד החסידות לאחר השואה ומחולל שיטת הקנאות וההתבדלות מהציוניים. הטיש, שנחשב לאחד האירועים המרכזיים והחשובים בחסידות במהלך השנה, צוין בהשתתפות אלפי חסידים. במהלך משאו התייחס האדמו"ר לאירועים האחרונים בעיר, שבמהלכם חטף ראש העיר קריאות בוז וספג מחאות חריפות מצד גורמים יהודיים באירוע רב משתתפים. האדמו"ר זעק בכאב: "לאחרונה רואים כאן התגרות באומות נוראה מצד יהודים חרדים – ההתגרות כנגד ראש עיריית ניו יורק. אנו יודעים כי נמצאים אנו בגלות, וירמיהו הנביא אמר לבני ישראל: 'ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה'. יהודים יראים ושלמים צריכים להתנהג על פי דרכי התורה ולקבל את גזירות הגלות. בכך שצועקים נגדו ומדביקים לו תוויות של אנטישמיות, רק מביאים לידי ביטוי התגרות אמיתית. לא די בכך שיש התגרות באומות בארץ ישראל, אלא שמביאים את ההתגרות באומות גם כאן לאמריקה".

דברי האדמו"ר מסאטמר בעד ממדאני חסידים ואנ"ש 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

דבריו התקיפים של האדמו"ר מגיעים על רקע משבר עמוק וחסר תקדים בין ראש העיר ממדאני לבין חלקים נרחבים בקהילה היהודית הממסדית והפרו-ישראלית בניו יורק. היחסים בין הצדדים הגיעו לשפל היסטורי בעקבות שורה של צעדים ואמירות מעוררות סערה מצדו של ראש העיר, שהובילו להפגנות המוניות מחוץ למעונו הרשמי ולדרישות פומביות להדחתו.

בין היתר, עורר ממדאני זעם רב כאשר פרסם סרטון רשמי מטעם העירייה שבו כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו "פושע מלחמה", קרא לממשל הפדרלי לעוצרו, ואף הגדיר את פעולות צה"ל כ"רצח עם". בנוסף, מנהיגים בקהילה האשימו אותו בשפיכת שמן למדורת האנטישמיות בעקבות תגובתו הרפה לאירועי אלימות בעיר, ואף נחשף כי הקים ועדה מייעצת לבחירת שופטים בעיר מבלי לכלול בה אף נציג יהודי.

צעדים אלו גמרו לארגונים רבים לצד אישי ציבור בולטים, לצאת למאבק חריף נגדו ואף לדרוש את הרחקתו והדחתו מכסאו.

ממדאני עם עסקני סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

אולם בחסידות סאטמר מציגים קו שונה בתכלית. היחסים בין החסידות לראש העיר ממדאני ידעו חמימות רבה, כאשר רק ביום ההצלה בכ"א כסלו האחרון התקבל ראש העיר בכבוד מלכים במעוז החסידות והתברך בחמימות על ידי האדמו"ר, שגם תמך בו פומבית בבחירות. כעת, מבהיר מנהיג החסידות כי גם בעת סערה פוליטית, חובתם של יהודים שומרי תורה ומצוות היא להתרחק מפרובוקציות ולנהוג באיפוק הגלותי המתבקש.