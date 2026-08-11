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"הם מאוד ערמומיים"

טראמפ משתגע מהאיראנים; "הם אנשים מאוד לא ישרים" | חושף: זו התוכנית להמשך

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק ראיון טלפוני לרשת תקשורת אמריקנית, ופירט מה הן האפשרויות העומדות בפני ארה"ב בשלב זה | הנשיא השאיר על השולחן את האפשרות שייאלץ "להכות בהם ממש חזק" | הדברים המלאים (חדשות) 

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מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון שהעניק לוויין אלין רוט לאפשרויות הפעולה העומדות בפני הממשל ביחס למצב מול .

בדבריו הדגיש כי קיימות מספר אפשרויות אסטרטגיות להתמודדות בזירה הבינלאומית, תוך התייחסות למצב הכלכלי והצבאי של הצד השני.

טראמפ פתח את דבריו והבהיר כי "יש לנו שתי אסטרטגיות חזקות מאוד, שלוש אסטרטגיות חזקות. אנחנו יכולים פשוט להמשיך כך, והם יכשלו. אנחנו יכולים פשוט להמשיך, אתה יודע, לעשות סוג של נחמד וקל, להירגע".

בהמשך הראיון התייחס טראמפ לאופי המשא ומתן ואמר כי "כפי שאמרתי, אני בסוג של משא ומתן. אתה מבין, הם מנהלי משא ומתן ערמומיים מאוד כי הם יסכימו למשהו, ואז הם יצאו ויגידו לעיתונות שזה לא... לא, הם אנשים מאוד לא ישרים".

לאחר מכן פירט טראמפ את הדרכים השונות להתמודדות ואמר כי "אז יש לנו שלוש אסטרטגיות. לעשות מה שאני עושה עכשיו, פשוט להמשיך הלאה ולראות כמה רע הם עושים, כי כל האומה שלהם, יש להם אינפלציה של 300 אחוזים. אין להם ערך, למטבע שלהם כמעט אין ערך. הם לא משלמים לחיילים שלהם, החיילים שלהם עוזבים".

טראמפ הוסיף ותאר את האפשרויות הנותרות ואמר כי "אז פשוט להמשיך את זה כי זה לא בר קיימא. להכות בהם ממש, ממש חזק. או פשוט... אני מתכוון באמת, השלישית היא פשוט לנצח אותם כלכלית, אבל אנחנו עושים את זה בכל מקרה, זה סוג של חלק מהסט הראשון".

בחלקו האחרון של הקטע הדגיש טראמפ את השליטה הפיננסית ואמר כי "אז מבחינה כלכלית הם בלגן. הם לא יכולים ללוות כסף. אנחנו שולטים בכסף שלהם, מה שהיה להם, וזה היה הרבה, היה להם הרבה, ולנו יש שליטה מלאה בו. אני הבנקאי שלהם".
איראןדונלד טראמפ

8 תגובות

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דיבורים כמו חול, ואין ...
טוני
7
כל פרסי (גוי) נחש ארסי
ריטה
6
לב מלכים ביד השם ולאשר ירצה יטנו
צמח סניור

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