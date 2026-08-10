חילי טרופר באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 19:36 חילי טרופר באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

חבר הכנסת חילי טרופר, יו"ר מפלגת 'בית ציוני', מתארח לריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' ומהצהיר כי הוא מכוון לקהל הימין-מרכז והמילואימניקים שנותרו ללא בית, מציג קו תקיף מול הנהגת הציבור החרדי ומצהיר כי בעקבות אירועי השנים האחרונות "שיח המכסות לא רלוונטי".

לדבריו, מפלגתו לא תצטרף לשום קואליציה ללא חוק גיוס חובה לכולם – צבאי, לאומי או אזרחי. לצד התנגדות נחרצת ליוזמות קיצוניות כמו שלילת זכות ההצבעה והתנערות משיח של שנאה, טרופר מדגיש כי הכלי האפקטיבי להשגת שוויון בנטל יהיה סנקציות כלכליות בלבד. עוד הבהיר כי לא ישב בממשלה שנשענת על מפלגות שאינן ציוניות, החרדיות והערביות, ומציב תנאים ברורים לשיתוף פעולה עתידי עם הסיעות החרדיות. צפו בריאיון המלא. בוא נתחיל מהשאלה הכי פשוטה: למי אתם פונים בבחירות האלו? הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול" קובי ישראל | 18:34 "יש קהל גדול שרואים אותו בכל המחקרים, בין 300,000 ל-500,000 ישראלים שרואים את המפה הנוכחית ולא מרגישים נוח בשום מפלגה קיימת. חלק גדול מהם הם אנשים שהצביעו לקואליציה הנוכחית, התאכזבו, אבל קשה להם אולי לעבור למה שהם מזהים כמפלגות הגוש השני. אנחנו הבית הפוליטי שלהם".

ח"כ חילי טרופר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

מה ההבדל בין המפלגה שלכם למפלגה של בני גנץ?

"אחד, אני מאוד מעריך, אוהב ומכבד את בני, ולכן אני לא אדבר עליו, אני יודע לדבר עלינו. אנחנו סימנו את המשימה שלנו – אחד, שתהיה פה ממשלה שתלויה רק בקולות ציוניים; שתים, לפעול שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. שמעתי את בני אומר שזה בעצם אחדות או בחירות, אבל אני... אתה יודע, אני מכבד מאוד את בני, אין פערים מאוד גדולים, כן? בסוף אנחנו באותו אזור חיוג, יש פערים מסוימים".

ממשלה רחבה ככל האפשר, את מי אתה לוקח מהגוש הנוכחי של נתניהו?

"מהמפלגות הקיימות, אני רואה את הציונות הדתית. אני לא יודע מה עופר וינטר יעשה, אני לא יודע אם ארדן מתאחד עם מישהו. אם היו לי 70 מנדטים שלי, היה לי הכל יותר קל. עם כל מפלגה שתשים עכשיו, כולם... לא נעבור מפלגה מפלגה, אני אגיד לך מה הפערים שיש לי איתם, אבל בסוף יש תשתית ציונית של ברית של אנשים שמשרתים, שאוהבים את המדינה הזו – את המדינה, לא רק את העם ואת הארץ. ולכן אני רוצה לייצר ככל האפשר חיבורים".

טרופר והנדל באיחוד ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

טוענים שאתה מפלגת לווין של איזנקוט, אחרים אומרים של נתניהו

"אני אומר בפשטות ובישירות: אני לא מפלגת לווין של נתניהו ולא של אייזנקוט. שמעתי מפה את זה ומפה את זה. ולפעמים מה שאתה רואה זה מה שיש: אנחנו מפלגה של ישראלים טובים שרוצים פה ממשלה ציונית. הרבה מאוד אנשים שבעיקר ממוקמים במרכז-ימין של המפה הפוליטית כמו שהיא מצטיירת".

אבל אתה אומר: "אני משלים 61 לגדי אייזנקוט". מצד שני אתה אומר: "אני לא אשלים 61 לנתניהו".

"אני אשלים לממשלה ציונית. אנחנו מכירים את הגוש של נתניהו, היא נשענת על מפלגות לא ציוניות".

מה ההגדרה של 'ציוני' בעינך?

"ציונות זה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל על פי משפט העמים, הייתי מורה להיסטוריה, זה הבסיס שלה. זה לאהוב את המדינה, זה לשרת את המדינה, בסדר? את המדינה, לא רק את העם ואת הארץ, את המולדת. כל זה יש לי אהבה... השירות הצבאי אולי הוא הביטוי הכי מובהק שלה, אבל בכלל איך אני מסתכל על המדינה. תפילה למען המדינה".

ח"כ חילי טרופר באולפן 'כיכר השבת'

נעבור לחוק הגיוס, האם בעיניך חוק שאומר שמי שלומד – באמת לומד, ומי שלא לומד – מתגייס מקובל עליך, עם פיקוח הדוק יותר על הישיבות?

"אני אגיד לך. אני בכאב אומר שאני מגיע לשיח הזה עכשיו מצולק מאוד. יכול להיות שבימים אחרים הייתי אומר דברים אחרים. אני בא אחרי שנתיים ועשרה חודשים של מבחן האמת, אין יותר מבחן אמת מזה – המלחמה הכי ארוכה שידענו, יותר ארוכה אפילו ממלחמת העצמאות. מחיר בלתי נתפס. והנהגה החרדית בחרה לעמוד בצד. ולכן אני לא... אפילו שיח על המכסות, שפעם בעבר עוד היה אפשר לדבר עליו, היה אפשר להתווכח מהי אותה מכסה – לא רלוונטי עכשיו".

ולכן מה חוק הגיוס שזה התנאי שלך ושל יועז בממשלה הבאה?

"כל ישראלי – יהודי או ערבי, דתי, חילוני או חרדי – ישרת את המדינה בשירות צבאי, לאומי או אזרחי".

כמו בנט וליברמן? אפס פטורים

"עכשיו זו נקודת הפתיחה שלי".

ביום שאחרי הבחירות אתה אומר "חוק גיוס לכולם – לומדים ושאינם לומדים", בלי זה אנחנו לא חלק מקואליציה, גם של גדי?

"נכון".

טרופר מבקש להדגיש: "יש לי אפס שנאה. אני באמת נגד כל ההסתה, אני גם רואה ערך עצום בציבור החרדי".

טרופר והח"כים החרדים במליאת הכנסת ( צילום: אוליבייה פיטוסי/Flash90 )

אז מה אתה אומר לשותפך יועז הנדל, שאומר "אין זכות הצבעה למי שלא משרת בצה"ל"?

"אני מתנגד לזה, ואגב הצבעתי נגד זה במליאה. הוא סיכם שיש מספיק סנקציות אחרות. אני בעד סנקציות, אני חושב שצריך להביא את כל החרדים לשרת. חושב שהכלי הכי אפקטיבי, בצער אני אומר, זה מניעת הטבות כלכליות, והוא הסכים איתי על הדבר הזה. ואת הזכות לבחור ולהיבחר שמנו בצד".

חזרה לזירה הפוליטית: אתה אומר "אנחנו לא נשב בממשלה אחת, אחד אחד עם הסיעות החרדיות"?

"בהקמה שלה – בוודאי שלא. שוב, הפסילה היא לא חרדים, כי הם חרדים. אני מאמין בהקמת ממשלה ציונית שלא תלויה בקולות לא-ציוניים. בסדר? בפוליטיקה. אם יבואו גולדקנופף או דרעי ויגידו 'לקח לנו זמן, אבל הבנו את גודל השעה, ואנחנו קוראים עכשיו בוודאי לכל מי שלא לומד להתגייס' – אחלה, נדבר. העיקרון הוא העמדות, לא האנשים".

נדבר רגע על הסיעות הערביות, רע"מ ואחרות. אתה אומר היום: "לא נסכים לשבת באף ממשלה, גם ממשלת מעבר, לא נתמוך בה אם היא נשענת, בין בקולות בין בהימנעות, על מפלגה ערבית"?

"לא נכנס לכל קונסטלציה. אמרתי את העיקרון שהוא נכון למפלגות חרדיות ונכון למפלגות ערביות: הממשלה הבאה צריכה לקום בקולות של מפלגות ציוניות".

אתם רצים עד הסוף? אתמול היה סקר ב'כאן' 11 ולא עברתם את אחוז החסימה

"ברוב הסקרים אנחנו עוברים, אני מאוד מאמין בדרך שלנו. אני רואה שאחרי חודש, רק לפני חודש יצאנו, אנחנו מפלגה יותר בולטת וחזקה בתוך הגוש השלישי. כבר ברוב הסקרים מעל אחוז החסימה. ועכשיו יש לי עוד חודשיים לעבוד קשה כדי שבבחירות נקבל תוצאה הרבה יותר טובה. האם אני איש אחראי ואשתדל לנהוג באחריות? כן".