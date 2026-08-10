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בצל ממלא מקומו

מבואו ועד צאתו | כך ציינו בשומרי אמונים שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל

שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל • בנו, האדמו"ר משומרי אמונים, ערך את השולחן הטהור, סיים את הש"ס ועלה לראש הר הזיתים לשפוך שיח על הציון • תיעוד נעלה ממעמדי הקודש ביום ההילולא (חסידים)

הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)

כלל חסידי שומרי אמונים ציינו את יום ההילולא השישי של מורם ורבם, האדמו"ר ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו ביום כ"ג מנחם אב תש"פ.

אירועי יום ההילולא נפתחו בערב היום, כאשר לאחר תפילת מנחה הדליק בנו, ממלא מקומו האדמו"ר משומרי אמונים, את נרות ההילולא לפני עמוד התפילה. בליל ההילולא נכנס האדמו"ר להיכל בית המדרש הגדול, ניגש לתפילת מעריב, ולאחריה התיישב הציבור ללימוד מסכת כלים.

בבוקר יום ההילולא, בתום תפילת שחרית, ערך האדמו"ר שולחן 'לחיים' ולמד עם הקהל משניות במסכת מקוואות. בהמשך היום עלה האדמו"ר בראש קהל החסידים לתפילת רבים בציון שבחלקת שומרי אמונים במרומי הר הזיתים.

לאחר הדלקת הנרות בציון קראו החסידים פרקי תהילים כסדר הנהוג. בתום אמירת הקדיש הוגשו לאדמו"ר ה'קוויטלך' של בני הקהילה, אותם הטמין בציון תוך שהוא מברך את הקהל בישועות וברכות בזכות בעל ההילולא. לאחר מכן פקד האדמו"ר את ציוני זקניו, האדמו"רים בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל ובעל ה'שומר אמונים' זצ"ל, לתפילה חרישית לישועת הכלל והפרט.

משם המשיך האדמו"ר להר המנוחות, לפקוד את ציונו של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זצ"ל – רבו של ה'חוקי חיים' זצ"ל – לרגל ימי הילולתו.

לעת ערב נכנס האדמו"ר לתפילת מנחה, ומיד לאחר מכן נטלו החסידים ידיים לסעודת הילולא מרכזית. במהלך עריכת השולחן הטהור נערך סיום הש"ס, שנלמד על ידי כלל החסידים והמעריצים לעילוי נשמתו של בעל ההילולא.

בשולחן הטהור השתתפו רבנים חשובים ומוקירי זכרו של הרבי זצ"ל, שזכו להסתופף בצילו. לאחר שתיית 'לחיים' נשא האדמו"ר מדברותיו והרחיב במשנתו ובדרכו של אביו בעל ההילולא.

הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)
הילולא קדישא בשומרי אמונים (צילום: יוחנן לוסטיג - דודי סגל)

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האדמו"ר משומרי אמוניםתפארת אהרןיום הילולא

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