אבי מעוז באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא אבי מעוז באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 14:23

יו"ר מפלגת 'נועם לישראל', ח"כ אבי מעוז, מבהיר בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי הפעם אין מדובר בתרגיל משא ומתן והוא מתכוון להתמודד בראש רשימה עצמאית עד ליום הבחירות.

בדבריו דוחה מעוז את הטענות על סיכון קולות הימין, פונה ישירות למצביעי ש"ס, יהדות התורה והציבור המסורתי, ומציב יעד ברור: כיסא שר החינוך הבא. אם יקבל את התפקיד, הוא מבטיח להחיל תקצוב שווה ומלא לכל ילד – ללא כל תלייה באחוזי לימודי הליבה. בסוגיית חוק הגיוס מציג מעוז עמדה נחרצת: "מי שלומד תורה לא יתגייס, ומי שאינו לומד – יקבל את התנאים להתגייס ולצאת חרדי". צפו בריאיון המלא יכול להיות שכל הריאיון שעכשיו נקיים – וזה שתאמר לי 'אנחנו רצים עד הסוף', זה לא חלק ממשא ומתן תקשורתי אבל אתה יודע שבקצה אתה הולך להתאחד או עם סמוטריץ' עם בן גביר, אולי שריון בליכוד בקושי יום במפלגה וכבר עושה פדיחות | עליזה בלוך יצאה נגד חרדים וחטפה מארדן יוני גבאי | 10.08.26 "לא, הפעם זה משהו אחר. יכול להיות שהיה אפשר לצייר את ההתמודדות שלנו בפעמים קודמות בתור הודעה על ריצה והתמודדות בתור חלק ממשא ומתן כדי להתאחד עם מישהו. הפעם זה שונה. אנחנו גם מארגנים הרבה מאוד כסף, אנחנו גם שינינו את השם מ'נועם' ל'נועם לישראל'. בשביל להתאחד הייתי יכול להישאר עם השם "נועם", ובשביל להתאחד לא הייתי צריך להביא יחד איתי מועמדים כל כך טובים, כמו שמעון טובול סגן ראש עיריית באר שבע, ואליהו ליבמן, גיבור ישראל".

ח"כ אבי מעוז בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

אתה אומר "אני רץ עד הסוף במפלגה עצמאית"?

"אני מתמודד עד הסוף בראש רשימת 'נועם לישראל', עוד יהיו חיבורים עם ציבורים חדשים בלתי צפויים. כמו שלא היה צפוי שאני אביא את שמעון טובול, יהיו עוד אישים בלתי צפויים שיצטרפו אליי במסע. משהו אישי, אני בן 70, בן 70 לא יוצאים להרפתקה כזאת, לא יוצאים למסע הזה. והמסע שלי כולו נועד להציל את גוש הימין".

כשאומרים לך בגוש הימין שאתם מסכנים את הגוש? כי אם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אתם יכולים לזרוק שני מנדטים של הימין לפח.

"זה שיח של 92', הוא היה נכון אז, הוא לא נכון היום. אני רוצה להעביר את השיח מ'אתם תאבדו קולות, אתם תרסקו את גוש הימין' לשיח אחר שהוא יותר אמיתי להיום: אנחנו באים להציל את גוש הימין. אנחנו באים להציל את ממשלת הימין. ולמה אני אומר את זה? תראה, היום מפלגות הגוש – המפלגות החרדיות – אומרות 'אתם תצביעו ימין ואתם תקבלו שמאל'. נתניהו הכריז שפניו לממשלת הסכמות רחבה. עם מי? עם השמאל!".

לדבריו: "החרדים אומרים 'אנחנו נהיה לשון המאזניים'. אנחנו אומרים בפה מלא: אנחנו רק עם גוש הימין, כי אנחנו רוצים לייצג את הציבור שנותן אמונו בגוש הימין. עכשיו, לגוש הימין היום חסרים כמה מנדטים. לפי כל הסקרים, כולל הכל, חסרים כמה מנדטים בשביל לעבור את מחסום ה-60 קולות. אני פה בשביל שאריה דרעי יוכל להיות שר בממשלה, אני פה בשביל שגם גפני יוכל לעשות מה שהוא עשה, בשביל שסמוטריץ' ימשיך לעשות מה שהוא עשה".

ח"כ אבי מעוז בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

מעוז מסביר למי הוא פונה בבחירות הקרובות: "אני פונה לשלושה ציבורים היקרים לי מאוד: הציבור החרדי, הציבור הדתי-לאומי שאני בא ממנו, והציבור המסורתי – העם שבשדות, העם שבפריפריה. אני פונה אל כולכם: אתם אוהבים מסורת, אתם אוהבים את התורה, אתם אוהבים תלמידי חכמים, אתם אוהבים לומדי תורה, אבל אתם גם אוהבים מאוד את צה"ל".

יכול להיות שנראה שיתוף פעולה עם מוטי לייטנר, עם אותה מפלגה "הציבור החרדי", או כאלו שאומרים "אנחנו מייצגים את הציבור החרדי המאוכזב"? אלי ישי? מפלגת אחי?

"כל מי שיצטרף אליי צריך להכריז באופן ברור וחד: אנחנו לא נהיה אצבע 61 של אייזנקוט. מי שיצטרף אליי – אנחנו נהיה אצבע 61 של גוש הימין. כל מי שמצטרף אליי – זה התנאי שלי.

"כל הקבוצות הללו הן פוטנציאל מבחינתי לבוא אליי, להצטרף אליי למסע. כולם! להצטרף אליי למסע הזה להציל את גוש הימין. ואני מדגיש את זה, כי אני היחידי כרגע שאומר בפה מלא: אני לא אהיה האצבע ה-61 של אייזנקוט, אני האצבע ה-61 של גוש הימין, הגוש האמוני. וכן, אני פונה לציבור החרדי כי אני יודע שיש שמה אכזבה גדולה".

מעוז לא חושש להצהיר שהוא פונה למצביעים של ש"ס ו'יהדות התורה': "אני פה בשביל הציבור של ש"ס, אני פה בשביל הציבור של יהדות התורה, אני פה בשביל הציבור הדתי-לאומי, ואני פה בשביל הציבור המסורתי שאוהב תורה, אוהב את חיילי צה"ל באותה מידה, אוהב את כל עם ישראל. ואנחנו פה נציל את הגוש האמוני, גוש הימין. הגיע הזמן שמצביעי הגוש האמוני יצביעו ימין ויקבלו ממשלת ימין".

ח"כ אבי מעוז מדגיש כי הוא מתמודד לתפקיד שר החינוך הבא: "אני רוצה להתמודד על תפקיד שר החינוך בממשלה הבאה, ואני אעשה יהדות על מלא במשרד החינוך – לכולם, לכל הציבורים. ותקצוב מלא לכל ילד, תקצוב שווה. זה אומר הזדמנות שווה".

ללא קשר לאחוז לימודי הליבה?

"ללא קשר! ילד דתי-לאומי שרוצה ללמוד על פי השקפת עולמו יקבל בדיוק כמו שמקבל כל ילד אחר במערכת החינוך, כי על הילדים אנחנו לא משחקים".

זו הבטחת בחירות שלא שמעתי אפילו מהסיעות החרדיות, צריך לומר. כי גם הם אומרים לפי אחוז לימודי הליבה...

"ישי, אני ישבתי בפגישה עם שר החינוך, והיועצת המשפטית שלו אמרה: 'תשמע, אי אפשר לעשות כי זה לא מדיניות המשרד'. מה אתה מצפה משר החינוך שיגיד? 'גבירתי הנכבדה, את מדיניות המשרד אני קובע!'. אז בתור שר חינוך אני אקבע מדיניות משרד: תקצוב שווה לכל ילד. כי תקצוב שווה זה הזדמנות שווה לכל ילד".

יעמוד בבג"ץ לדעתך?

"בעזרת השם יעמוד בבג"ץ, כן. כי יש פה חוסר שוויון משווע. למה יש ילדים היום שאינם מקבלים תקצוב שווה? למה יש ילדים מקופחים היום?".

לקראת סיום, עברנו לדבר על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, ח"כ מעוז מדגיש: "אומר תמיד את האמת, וזאת האמת שלי: מי שלומד תורה לא יתגייס, ומי שאינו לומד תורה יקבל את כל התנאים כדי שהוא יתגייס והוא רוצה להתגייס, יקבל את כל התנאים שהוא יתגייס ויכנס חרדי ויצא חרדי! על זה אני נלחמתי ועל זה אמשיך להלחם".