התרגשות בקאנטרי צעד דרך שער כבוד; האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור הוד במחנה הקיץ של הבחורים | צפו האדמו"ר מבאבוב 45 הופיע השבוע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי המכינה לישיבה קטנה בחסידות | עם הגעתו התפלל האדמו"ר תפילת שחרית עם הבחורים, ולאחר התפילה נערך מעמד קבלת פנים במהלכה נשא האדמו"ר דברות קודש ודברי הדרכה לבחורים לקראת עלייתם למסגרת הישיבה הקטנה|לקראת הגעתו של האדמו"ר, שקדו בחורי החמד על בניית שער כבוד מרהיב ומפואר בכניסה למתחם, ועליו הכרוז המרגש: "ברוך הבא בשם ה'" (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ז באב | 10.08.26