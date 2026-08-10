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התרגשות בקאנטרי

צעד דרך שער כבוד; האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור הוד במחנה הקיץ של הבחורים | צפו

האדמו"ר מבאבוב 45 הופיע השבוע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי המכינה לישיבה קטנה בחסידות | עם הגעתו התפלל האדמו"ר תפילת שחרית עם הבחורים, ולאחר התפילה נערך מעמד קבלת פנים במהלכה נשא האדמו"ר דברות קודש ודברי הדרכה לבחורים לקראת עלייתם למסגרת הישיבה הקטנה|לקראת הגעתו של האדמו"ר, שקדו בחורי החמד על בניית שער כבוד מרהיב ומפואר בכניסה למתחם, ועליו הכרוז המרגש: "ברוך הבא בשם ה'" (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)

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האדמו"ר מבאבוב 45קאנטרימחנה

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