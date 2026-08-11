יוסי כהן לצד רה"מ נתניהו ( צילום: פלאש 90 )

חשיפה מרתקת מפיו של ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, הועלתה היום (שלישי) במסגרת ועידת הגליל של הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב והגליל. כהן, שכיהן בתפקיד בין השנים 2016-2021, חשף פרטים חסרי תקדים על פעילות המוסד באתר הגרעין האיראני בפורדו.

"טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר", מסר כהן בהרצאתו. "הפצצת האתר בידי האמריקנים - היא התגשמות כל חלומותיי". הדברים מהווים אישור נדיר לפעילות מודיעינית ישראלית עמוקה באחד מאתרי הגרעין הרגישים ביותר של איראן. כהן התייחס גם למצב הנוכחי של התוכנית הגרעינית האיראנית לאחר חודשים של תקיפות אמריקאיות. "60 אחוזים של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה", הבהיר ראש המוסד לשעבר, תוך שהוא מנסה להרגיע את החששות מפני יכולת גרעינית איראנית מיידית. הערכה זו עומדת בניגוד מסוים לדיווחים שפורסמו לאחרונה, לפיהם איראן החזיקה במלאי של כ-440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60 אחוזים - כמות המספיקה לייצור תשע עד עשר פצצות אטום תוך מספר שבועות של עיבוד נוסף. מומחים מעריכים כי למרות התקיפות האמריקאיות, התוכנית הגרעינית האיראנית לא הושמדה והמדינה עדיין שומרת על יכולת משמעותית.

תחנת כוח גרעינית בבושהר, איראן ( צילום: By Hossein Heidarpour - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Rouhani_and_Salehi_in_Bushehr_Nuclear_Plant_%281%29.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126961478 )

מועידת הגליל נמסר כי הרצאתו של כהן הינה הרצאה סגורה שאינה מותרת לשידור, ולפיכך לא ניתן להעביר את מלוא תוכנה. עם זאת, הדברים שהושמעו מהווים חלון נדיר אל עולם הפעילות המודיעינית הישראלית מול איראן.

כידוע, כהן כיהן כראש המוסד בתקופה סוערת שכללה מבצעים מודיעיניים משמעותיים נגד התוכנית הגרעינית האיראנית. בחודשים האחרונים, התרחשה טלטלה במוסד כאשר ראש המוסד הנוכחי, רומן גופמן, הורה על הדחת ראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן על רקע כישלון בניסיון להפיל את משטר האייתוללות.

אתר פורדו, שעליו דיבר כהן, הוא אחד ממתקני ההעשרה המרכזיים של איראן, הבנוי עמוק בתוך הר ומוגן בכבדות. העובדה שגורמי המוסד "טיילו" בו פעמים רבות מעידה על יכולות מודיעיניות יוצאות דופן ועל חדירה עמוקה למערך הגרעין האיראני.

לפני יותר משנה, מסר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקשורת הצהרה דרמטית על הישג חסר תקדים מול הרפובליקה האסלאמית. כעת, מתברר שהתמונה בשטח הייתה שונה לחלוטין מההכרזה הנחרצת.

בדבריו, טען טראמפ כי הצבא האמריקני הנחית "מתקפות מדויקות ועצומות" על שלושת מתקני הגרעין המרכזיים של איראן – פורדו, נתנז ואיספהאן.

"המטרה שלנו הייתה השמדת יכולת ההעשרה הגרעינית של איראן והפסקת האיום הגרעיני הנשקף מצד נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור", אמר אז הנשיא. "הלילה, אני יכול לדווח לעולם שהמכות היו הצלחה צבאית מרהיבה. מתקני ההעשרה הגרעיניים המרכזיים של איראן הושמדו לחלוטין ובאופן מוחלט". ברשת "פוקס ניוז" מיהרו לפרסם את פרטי המבצע, ודיווחו כי על המתקן בפורדו הוטלו שש פצצות חודרות בונקרים, בעוד ש-30 טילי טומהוק שוגרו לעבר יתר מתקני הגרעין.

המציאות המודיעינית: רחוק מסיום עם זאת, בהמשך נחשף ב-ynet כי הצהרתו החגיגית של הנשיא לא תאמה את המציאות בשטח. בעוד שהמתקנים אכן ספגו פגיעות – שאת היקפן המדויק עדיין ניסו לאמוד באותן שעות – אף גורם מודיעיני בעל רציונל סביר לא העריך שתוכנית הגרעין האיראנית הושמדה או שהסיפור תם ונשלם.

החותמת הרשמית לפער המביך הזה הגיעה יומיים בלבד לאחר נאום טראמפ. ה"ניו יורק טיימס" חשף דוח מודיעין פנימי של הפנטגון שסתר לחלוטין את גרסת הנשיא. הדוח קבע באופן חד-משמעי כי הנזק שנגרם למתקנים בפורדו, נתנז ואיספהאן בעקבות ההפצצות, רחוק מאוד מלהיות סופי או מוחלט.