הסוף של הבוגד: מפקד צוללת חוסל בפיצוץ מסתורי 

פיצוץ קטלני התרחש הבוקר בשדרות סטולטוב בסבסטופול שבחצי האי קרים. לפי הדיווחים הראשוניים, מטען חבלה שהוטמן בפח אשפה התפוצץ כאשר גבר עבר באזור, והרג אותו במקום. כלי תקשורת שונים זיהו את ההרוג כרוברט שגייב, קצין בצי הרוסי ולשעבר קצין בכיר בצי האוקראיני.

שגייב אינו דמות צבאית שולית. הוא שירת כמפקד הצוללת האוקראינית "זפורוז'יה", שהייתה הצוללת היחידה בצי האוקראיני. במהלך אירועי 2014, לאחר השתלטות רוסיה על קרים, הוא עבר לצד הרוסי והמשיך את שירותו במסגרת הצי הרוסי. דיווחים מאותה תקופה מתעדים את המעבר שלו ואת השתלשלות האירועים סביב הצוללת.

הפיצוץ היום התרחש בשטח ציבורי, סמוך לספסל ולמדרגות. לפי חלק מהדיווחים, שגייב עבר במקום יחד עם אדם נוסף כאשר המטען התפוצץ.

זמן קצר לאחר הפיצוץ החלו להופיע ברשת דיווחים על אישה שנחשדה במעורבות באירוע. לפי ערוצי תקשורת רוסיים, היא אותרה ועוכבה לאחר הפיצוץ. עם זאת, הפרטים סביבה עדיין סותרים: דיווחים אחרים טוענים כי היא כלל לא הייתה קשורה להטמנת המטען וכי החשד הראשוני כלפיה התברר כלא מבוסס.