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מול עיני חיילים: משאיות לחמאס ממשיכות לזרום | התוקף למעצר בית - הגיוני? • צפו

היעלמות האם ובתה: תפנית דרמטית בחקירה | הרב מקולומביה: מספר על הנס הגדול בתוך הכאוס הגדול | חיים רוטר בדרך למעצר בית בירושלים | רב קשיש הותקף ברובע היהודי ברומא | ליקוי חמה נדיר: אירופה נצבעה בחשיכה | מול רפיח: שיירות הסיוע ממשיכות לזרום | ותיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
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