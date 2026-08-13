כותרות היום • צפו מול עיני חיילים: משאיות לחמאס ממשיכות לזרום | התוקף למעצר בית - הגיוני? • צפו היעלמות האם ובתה: תפנית דרמטית בחקירה | הרב מקולומביה: מספר על הנס הגדול בתוך הכאוס הגדול | חיים רוטר בדרך למעצר בית בירושלים | רב קשיש הותקף ברובע היהודי ברומא | ליקוי חמה נדיר: אירופה נצבעה בחשיכה | מול רפיח: שיירות הסיוע ממשיכות לזרום | ותיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 17:20