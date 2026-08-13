עימותים במאה שערים: חטף דגל פלסטין מצעדת נטורי קרתא - והותקף

עימותים התרחשו היום (חמישי) בשכונת מאה שערים בירושלים, במהלך צעדה של אנשי נטורי קרתא שבה הונפו דגלי פלסטין.

בתיעוד מהאירוע נראה רוכב רייזר שעבר במקום כשהוא נוסע ברייזר הנושא את סמלי אחד מארגוני החסד החרדיים. במהלך נסיעתו הבחין באחד ממשתתפי הצעדה שאחז בדגל פלסטין, חטף מידיו את הדגל והמשיך בנסיעה כשהדגל ברשותו.

בהמשך התפתח עימות בין המתנדב לבין מספר ממשתתפי הצעדה. בתיעוד נוסף נראים המשתתפים תוקפים אותו, ולאחר מכן תועד המתנדב כשהוא מצית ושורף את דגל פלסטין שלקח.

אלא שהאירוע לא הסתיים בכך. ל'כיכר השבת' נודע כי בארגון לא אהבו את מעורבותו של המתנדב באירוע בזמן שעשה שימוש ברייזר של הארגון. גורם בארגון מסר ל'כיכר השבת' כי מדובר באירוע פרטי שאינו קשור לפעילות הארגון ובעקבות המקרה הובהר לו כי לא יוכל להמשיך להשתמש ברייזר שהיה ברשותו.