האם ובתה שנעלמו ( צילום: השגרירות בוינה )

בנק ירושלים שיגר היום (חמישי) הודעת דואר אלקטרוני ללקוחותיו, שבה הובהר באופן חד-משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי הלקוחות. ההודעה הגיעה בעקבות סערה שפרצה הבוקר בבורסה, כאשר מניית הבנק צנחה בשיעור חריג של כ-12% בשיא המסחר.

הירידה החדה במניה נרשמה על רקע פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה שבאוסטריה, ובשל העובדה שמלי עבדה בבנק ירושלים. במהלך היום תיקנה המניה חלק מהירידות, אך השמועות והחששות המשיכו להסעיר את המשקיעים. "בעקבות מידע ושמועות שעלו לאחרונה, ולאור בדיקה יסודית ומעמיקה שביצע הבנק, אנו מבקשים להבהיר באופן חד-משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים", נכתב בהודעה שנשלחה ללקוחות. "כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים, ומוחזקים ומנוהלים בהתאם להוראות הדין, לנהלים המחייבים ולמערכות הבקרה של הבנק". בהנהלת הבנק הדגישו כי "הבנק פועל באופן שוטף ותקין וכל הפעילות בחשבונות הלקוחות מתבצעת כסדרה. מערכי הבקרה והפיקוח של הבנק פועלים באופן שוטף ומבטיחים את שמירת כספי הלקוחות ואת תקינות הפעילות הבנקאית". לא רע: התרגיל שעושה סמוטריץ ליועמ"שית כדי להפחית את מחיר הדלק כיכר השבת | 17:59 "לא נמצא כל ממצא חריג" מוקדם יותר היום מסרו מבנק ירושלים כי "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו". גורמים בבנק הבהירו כי יהלומי היא עובדת ותיקה וכי אין חשד למעילה. מנכ"ל בנק ירושלים יאיר קפלן פנה אף הוא לעובדים בעקבות הפרסומים: "בימים האחרונים אנו עדים לכתבות בתקשורת אודות היעלמותה של מלי יהלומי. אנו מבינים שאירוע כזה מעורר חששות וחוסר ודאות". קפלן הדגיש כי "למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק".

יאיר קפלן ( צילום: שלומי כהן )

עוד הזכיר קפלן לעובדים כי על האירוע מוטל צו איסור פרסום, ולכן "אסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא".

רקע: פרשת ההיעלמות בווינה

חקירת היעלמותן של האם ובתה הועברה ליחידה הארצית לחקירות בלהב 433, לאחר שבימים האחרונים התגבשה בישראל ההערכה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע על רקע לאומני. בית המשפט אישר את בקשת להב 433 והטיל צו איסור פרסום על פרטים הנוגעים לחקירה.

מלי וליאל נראו לאחרונה בווינה ביום שישי, ומאז נותק עימן הקשר. בני משפחתן מסרו עדות לחוקרי להב והעבירו לידיהם את המידע שברשותם. המשפחה מצידה דורשת להמשיך ולבחון גם את האפשרות שמדובר באירוע על רקע לאומני, כל עוד השתיים לא אותרו.