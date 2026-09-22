זמן להשקיע? הביטקוין רשם זינוק דמיוני בתוך יממה

הביטקוין עלה בכ־4.3% במהלך 24 השעות האחרונות וחצה את רף 85 אלף הדולר. היום נסחר המטבע סביב 85,700 דולר, לאחר שבימים האחרונים התחזק משמעותית.

אחד הגורמים לעלייה הוא הזרמת כספים לקרנות סל (ETF) שעוקבות אחרי הביטקוין. קרנות כאלה מאפשרות למשקיעים להיחשף לביטקוין דרך שוק ההשקעות הרגיל, בלי לקנות את המטבע ישירות.

גם משקיעים מוסדיים - כמו גופים פיננסיים גדולים - הגדילו את הביקוש לביטקוין. במקביל, האווירה בשווקים השתפרה, והמשקיעים היו מוכנים לקחת יותר סיכון.

העלייה החדה גרמה גם לסגירת פוזיציות של סוחרים שהימרו שהביטקוין יירד. לפי הנתונים שצוטטו בכתבה, כ־648 מיליון דולר בפוזיציות כאלה נמחקו, מה שהוסיף לחץ כלפי מעלה על המחיר.

הביטקוין כבר עלה בכ־10% בשבוע האחרון ובכ־44% ברבעון הנוכחי. עם זאת, אנליסטים מציינים כי התנודתיות עדיין גבוהה, וכי ירידות חדות יכולות להתרחש אם הביקוש החדש לא ימשיך בקצב הנוכחי.

לפי אנליסטים, אזור 82 אלף הדולר משמש כעת כרמת תמיכה חשובה, בעוד שרמת 89,500 דולר נחשבת לאזור התנגדות - כלומר, מחיר שבו עשוי להיות קשה יותר לביטקוין להמשיך לעלות.