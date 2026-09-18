וורן באפט, המשקיע האגדי בן ה-96, הודיע היום (ו') למשקיעים כי הוא פורש מתפקידו כיו"ר ברקשייר הת'אווי באופן מיידי. באפט הוביל את הקונגלומרט הענק, השווה כטריליון דולר, מאז שנת 1965 - תקופה של למעלה משישה עשורים שבהם הפך את מפעל טקסטיל כושל לאחת האימפריות הפיננסיות הגדולות בעולם.

על פי ההודעה שפרסמה החברה, באפט יהפוך ליו"ר כבוד (אמריטוס) בעודו נשאר דירקטור בחברה. בנו, האוורד באפט, יחליף אותו בתפקיד היו"ר, כפי שנקבע בתוכנית ירושה ותיקה. גרג אייבל, בן 64, שנכנס לתפקיד המנכ"ל לפני כתשעה חודשים, ימשיך בתפקידו, ואילו סוזן דקר תמשיך לכהן כדירקטורית העצמאית הבכירה.

"הזמן תמיד מנצח", כתב באפט במכתבו למשקיעים. "עם זאת, הוא היה נדיב כלפיי. הוא העניק לי את ההזדמנות לראות את ברקשייר מגיעה לנקודה שבה אני בטוח יותר מאי פעם במה שצפוי לה בהמשך".

ההודעה על הפרישה מגיעה כתשעה חודשים לאחר שבאפט הודיע לראשונה על כוונתו לפרוש מתפקיד המנכ"ל באסיפה השנתית של ברקשייר במאי 2025. ההודעה הפתיעה אז את אלפי המשתתפים באסיפה, למרות גילו המתקדם של באפט. כעת, עם המעבר המלא של השלטון, מסתיים עידן שלם בעולם ההשקעות.

"התרבות שוורן בנה והערכים שבהם דגל ימשיכו לעמוד בליבה של ברקשייר, והווארד יהיה מי שישמור עליהם", מסר אייבל בהודעת החברה. באפט עצמו הבהיר: "גרג מנהל את החברה; הווארד ישמור על התרבות ועל הערכים שלה - ושניהם שווים יותר מכל דבר שמופיע במאזן שלנו. חשבו על הווארד כעל פוליסת ביטוח שנמצאת בבעלות בעלי המניות, ושאותה הם מקווים שלעולם לא יצטרכו לממש".

מורשת חסרת תקדים

מורשתו של באפט בבניית ברקשייר, שמרכזה באומהה שבנברסקה, היא חסרת תקדים בעולם התאגידי האמריקאי. בגיל 34 הוא השתלט על מפעל טקסטיל כושל בניו אינגלנד, ובמהלך ששת העשורים הבאים הפך אותו לאימפריה פיננסית ותעשייתית. החברה רשמה בשנה שעברה רווח תפעולי של 44.5 מיליארד דולר ומעסיקה קרוב ל-400 אלף עובדים.

בתקופת כהונתו של באפט רשמה ברקשייר תשואה שנתית ממוצעת מצטברת של 19.7% לבעלי המניות - כמעט פי שניים מהתשואה של מדד S&P 500. הוא פיתח אסטרטגיה ייחודית של השקעות ערך לטווח ארוך, והאמין שאין תחליף לעסקים טובים ולניהול יציב.