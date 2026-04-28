כך באפט משלם מס נמוך - ומממן את אמריקה

סיפורו של וורן באפט הוא אולי השיעור המרתק ביותר בהיסטוריה המודרנית על כוחו של פקדון גדול, אך לא פחות מכך - על אסטרטגיית מס מתוחכמת המשלבת צנע אישי עם אחריות תאגידית בהיקפי ענק. הדיווחים האחרונים על תשלומי המס של ברקשייר האת'וויי (Berkshire Hathaway) חושפים תמונה מדהימה: החברה שפעם לא שילמה "אגורה אחת של מס הכנסה", כדברי באפט, הפכה לנישום הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית.

מהעיתונים ועד לגבעת הקפיטול

הסיפור של באפט עם רשויות המס החל בשנת 1944. באפט, אז נער בן 13 שעבד כמחלק עיתונים, הגיש את הדו"ח השנתי הראשון שלו. השורה התחתונה הייתה צנועה: חוב של 7 דולרים בלבד לדוד סם. מאז ועד היום, במשך שמונה עשורים, מקפיד באפט לשלם מס מדי שנה, אך הדרך שבה הוא עושה זאת השתנתה ללא היכר.

הניגוד בין הונו האישי, המוערך בלמעלה מ-140 מיליארד דולר, לבין סגנון חייו הפך מזמן לאגדה. באפט עדיין מתגורר באותו הבית באומהה שרכש ב-1958 תמורת כ-31 אלף דולר, ונוהג לעצור לארוחת בוקר זולה במקדונלד'ס בדרכו למשרד. אך הצנע הזה אינו רק עניין של אופי, אלא גם כלי כלכלי רב-עוצמה.

האסטרטגיה: שכר מינימלי, צמיחה מקסימלית

באפט שומר על שכר שנתי קבוע של 100,000 דולר זה עשורים - סכום זניח עבור אדם במעמדו. הוא אינו מקבל בונוסים, אינו מושך דיבידנדים וממעט מאוד במכירת מניות. התוצאה היא "שיעור מס אמיתי" נמוך להפליא ברמה האישית: בין השנים 2014 ל-2018, למשל, בזמן שהונו גדל בכ-24 מיליארד דולר, הוא שילם מסים אישיים בסך 24 מיליון דולר בלבד - כ-0.1% מהצמיחה בעושרו.

השיטה פשוטה: כל עוד העושר נשאר בתוך המניות של ברקשייר והחברה אינה מחלקת דיבידנדים (היא לא עשתה זאת מאז 1967), המס אינו "מתעורר". הכסף ממשיך לעבוד ולייצר עוד כסף בתוך המערכת מבלי להיחתך על ידי רשויות המס.

המכונה שמממנת את אמריקה

אולם, התמונה משתנה לחלוטין כשמסתכלים על ברקשייר האת'וויי כיישות תאגידית. במכתבו האחרון לבעלי המניות חשף באפט כי בשנת 2024 שילמה החברה לממשלת ארה"ב סכום דמיוני של 26.8 מיליארד דולר במסים. מדובר בנתון שובר שיאים המהווה כ-5% מכלל מס החברות שנגבה באמריקה כולה באותה שנה.

באפט ציין בגאווה כי מאז קיבל את המושכות ב-1965, הצטברו תשלומי המס של הקונגלומרט ליותר מ-101 מיליארד דולר. "אם עוד 800 חברות היו משלמות כמונו", התבדח באפט בעבר, "אף אזרח אמריקאי אחר לא היה צריך לשלם דולר אחד של מס לממשלה".

הפרדוקס של אומהה

וורן באפט מוכיח שניתן להיות בו-זמנית האדם שחוסך פרוטות על המבורגר, המיליארדר שמשלם שיעורי מס נמוכים על הונו הצומח, והבעלים של המנוע הכלכלי הגדול ביותר שמזין את קופת המדינה האמריקאית. סיפורו הוא סיפור על צבירת הון שקטה ומתוכננת לטווח ארוך, שבו האימפריה משלמת את המחיר הגבוה ביותר כדי שהעומד בראשה יוכל להמשיך להגדיל אותה - צ'ק אחד בכל פעם.