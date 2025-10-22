כיכר השבת
סערת 'המרצדס'

ניר ברקת עונה לביקורת: "את הרכב קניתי מהכסף הפרטי שהרווחתי בעבודה קשה"

שר הכלכלה ברקת התייחס לביקורת על כך שהוא נוסע ברכב חדש המוערך בשני מיליון שקלים וטען: "זכיתי לשלם אליו הרבה מס הכנסה ולשרת את הציבור, במשכורת של שקל בשנה" הדיווח המלא (פוליטי)

שר הכלכלה ניר ברקת (צילום: Photo by Avshalom Sassoni/Flash90)

"סערת הרכב היוקרתי": אמש (שלישי) פורסם כי רכש את אחת המכוניות היקרות בישראל - מרצדס מייבאך GLS ב-2 מיליון שקלים. ברשת תקפו את השר על ביבוז הכסף - בזמן שיוקר המחיה רק עולה במשמרת שלו, אך השר מהליכוד לא נותר חייב.

ניר ברקת ענה לביקורת בחשבון ה-X וטען: "קניתי מרצדס מהכסף הפרטי שהרווחתי בעבודה קשה כיזם הייטק ומשקיע. בזכות הברכה של האבא היקר שלי, זכיתי לשלם הרבה מס הכנסה ולשרת את הציבור כבר 23 שנה במשכורת של 1 שקל בשנה".

שר ה אף הוסיף: "הוצאות הטיסה והוצאות הרכב הפרטי שלי (אין לי רכב מהמדינה) מלא על חשבוני. אני בחרתי לשרת את המדינה - לא להרוויח ממנה. ולמרות זאת, כשאני קונה רכב פרטי, מכספי הפרטי, פתאום זה הופך לכותרת?"

מכונית מרצ'דס. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

ברקת המשיך והגיב לשיח שהוטח נגדו: "הבחירה שלי ברכב כזה היא אישית. הבחירה שלי לעבוד בשקל לשנה היא ערכית. יש כאלה שנמצאים בפוליטיקה בשביל להרוויח.אני כאן בשביל לתת ואני גאה לעבוד קשה ולשרת את המדינה האהובה שלנו".

