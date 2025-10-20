בעוד שווקי ההון בארצות הברית ממשיכים לשייט בסביבה של שיאים היסטוריים, מתרבות האזהרות בקרב כלכלנים ומשקיעים ותיקים מפני "בועה מסוכנת" שעשויה להתפוצץ בעתיד הקרוב. שני אינדיקטורים בעלי עבר מוכח בחיזוי קריסות כלכליות - מדד באפט ומדד שילר (CAPE) - מאותתים על סיכון ממשי.

מדד באפט, המדד שבו משתמש וורן באפט להערכת שווי השוק האמריקאי ביחס לתמ"ג, טיפס לרמה חסרת תקדים של 218.5% - הרבה מעבר לרף ה-200% שבאפט עצמו הגדיר בעבר כ"משחק באש". להשוואה, ערב פיצוץ בועת הדוט.קום שהתקיימה בין 1995 ל-2001 עמד המדד על כ-140% בלבד.

במקביל, מדד CAPE של חתן פרס נובל רוברט שילר, שבוחן את יחס הרווחים הממוצע הריאלי של החברות לאורך עשור, נמצא ברמה של 39.79 - השנייה בגובהה בהיסטוריה. רק בשנת 2000 נרשמו נתונים גבוהים יותר, זמן קצר לפני קריסת הנאסד"ק.

תנודות חדות וסימני לחץ בשוק

בתוך כך, מתחילים להופיע סימנים מוחשיים למתח גובר בשווקים. מדד VIX ("מדד הפחד") זינק ב-25.68% לרמה של 20.65 - העלייה היומית החדה ביותר זה חצי שנה. קפיצה זו נבעה מחששות מחודשים לעימות מסחרי בין ארצות הברית לסין, לאחר שטראמפ איים בהעלאות מכסים רחבות היקף, לצד השיתוק הממשלתי המתמשך בוושינגטון.

מדד S&P 500 רשם ירידה חדה של 2.71% ביום מסחר אחד, הגדולה מאז אפריל. מניות הטכנולוגיה הובילו את המפולת - מטסלה ואמזון ועד אנבידיה ו-AMD - וכולן איבדו מעל 2% גם לאחר סיום המסחר הסדיר.

הפד מנסה לבלום, אך אי-הוודאות גוברת

הפדרל ריזרב צפוי להכריז בסוף אוקטובר על הפחתת ריבית נוספת של 0.25%, לאחר הורדת הריבית הקודמת בספטמבר. לדבריו של חבר הבנק כריסטופר וולאר, הנתונים מצביעים על רפיון מסוים בשוק העבודה ועל האטה כלכלית מתקרבת.

במקביל, יותר ממחצית מענפי המשק האמריקאי דיווחו על קיצוצי משרות ביולי, בעוד האינפלציה ממשיכה להעיק - עם מחירי מזון ותעריפים מיובאים בעלייה חדה.

מנכ"ל ג’יי.פי. מורגן, ג’יימי דיימון, הזהיר מפני "סיכון גובר לתיקון עמוק" בטווח של שישה עד עשרים וארבעה חודשים, ואילו בנק אנגליה ציין בדו"ח רבעוני כי "הערכות השווי נראות מתוחות והסיכון לתיקון חד הולך וגדל".

הזהרות אלו, הנשענות על ניסיון העבר, מתקשרות גם לממצאים ההיסטוריים: כאשר מדד שילר חוצה רמה של 37, התשואות הממוצעות בעשור שלאחר מכן שליליות - ורק ב-29% מהמקרים נרשמו רווחים.

במילים של וורן באפט עצמו, "המשקיעים משחקים באש" - וכעת נדמה שהאש הזו מתחממת בקצב מואץ לקראת 2026.