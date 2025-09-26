מהפכת הבינה המלאכותית נכנסת להילוך גבוה ומאיימת לשנות את מרקם שוק העבודה ואת פני הכלכלה הגלובלית. דוח מחקר שפורסם השבוע על ידי ענקית ההשקעות מורגן סטנלי מזהיר כי בתוך עשור, כ-90% מהמקצועות המסורתיים יהפכו או יעברו התאמה בעקבות שילוב טכנולוגיות הבינה המלאכותית. עם זאת, בניגוד לחששות לאבטלה, האנליסטים צופים כי הטכנולוגיות החדשות ייצרו יותר תפקידים מכפי שיבטלו, בדומה למהפכות טכנולוגיות קודמות.
על פי הדוח, שתי קטגוריות מרכזיות יניעו את המהפכה: בינה "אג'נטית" שיודעת לתכנן ולפעול באופן עצמאי, ובינה "מגולמת" בדמות רובוטים וחיישנים פיזיים. סך התרומה הכספית של שתי הקטגוריות למשק האמריקאי נאמדת בכ-920 מיליארד דולר בשנה - ועם אימוץ מלא של הטכנולוגיות בכל החברות הגדולות, השוק עשוי לזנק בעוד כ-24% עד 29% בשוויו.
"התהליך צפוי לקחת מספר שנים, ולא כל החברות יגיעו לרמת אפקטיביות זהה," מזהיר סטיבן בירד, ראש המחקר במורגן סטנלי. "אם קצב שיפורי הבינה יימשך כפי שהוא כיום - הכפלה עצמית אחת לשבעה חודשים - הערך שנקבל עשוי לעלות אף מעבר לתחזיות."
הדוח מבקש להרגיע את ציבור העובדים: במקום פיטורים גורפים, מרבית התפקידים יעברו התאמה, קיבולת מוגברת על ידי מערכות בינה יחזקו עובדים, ותפקידים חדשים יקומו - ביניהם ראשי AI, מומחי אבטחת מידע ורגולציה, קציני נתונים ועוד.
שלוש תעשיות בולטות צפויות לחוות את המהפכה הגדולה ביותר: קמעונאות והפצה, ניהול נדל"ן ותחבורה. בתחומים אלו, יופעלו מערכות לבקרת מלאי, תמחור מותאם מראש, רובוטים ביצועיים ומערכי משלוחים אוטונומיים, שיביאו לשיפור דרמטי ביעילות, בשירות ובערך המוסף.
"על המשקיעים לעקוב מקרוב אחרי קצב האימוץ," קובע הדוח, "כי היכולת של AI להעצים תהליכים וליצור ערך עדיין לא קיבלה ביטוי מלא בשוקי ההון הגלובליים."
