דו"ח חדש עם אופטימיות מנחמת. מורגן סטנלי ( צילום: Shutterstock )

מהפכת הבינה המלאכותית נכנסת להילוך גבוה ומאיימת לשנות את מרקם שוק העבודה ואת פני הכלכלה הגלובלית. דוח מחקר שפורסם השבוע על ידי ענקית ההשקעות מורגן סטנלי מזהיר כי בתוך עשור, כ-90% מהמקצועות המסורתיים יהפכו או יעברו התאמה בעקבות שילוב טכנולוגיות הבינה המלאכותית. עם זאת, בניגוד לחששות לאבטלה, האנליסטים צופים כי הטכנולוגיות החדשות ייצרו יותר תפקידים מכפי שיבטלו, בדומה למהפכות טכנולוגיות קודמות.