כיכר השבת
לא הכל שחור

דו"ח מורגן סטנלי קובע: ה-AI ישנה 90% מהמקצועות - וייצר טריליונים למשק

דוח חדש של מורגן סטנלי קובע: מהפכת הבינה המלאכותית עשויה להוסיף עד 16 טריליון דולר לשווי החברות הגדולות בארה"ב | בנוסף, במקום להוביל לאבטלה רחבה, הרובוטים החכמים צפויים להפוך את סביבת העבודה, להקים מקצועות חדשים ולהעצים עובדים קיימים | ענפי הקמעונאות, הנדל"ן והתחבורה ניצבים בראש רשימת הענפים הצפויים לשינויים דרמטיים (כלכלה)

דו"ח חדש עם אופטימיות מנחמת. מורגן סטנלי (צילום: Shutterstock)

מהפכת הבינה המלאכותית נכנסת להילוך גבוה ומאיימת לשנות את מרקם שוק העבודה ואת פני ה הגלובלית. דוח מחקר שפורסם השבוע על ידי ענקית ההשקעות מורגן סטנלי מזהיר כי בתוך עשור, כ-90% מהמקצועות המסורתיים יהפכו או יעברו התאמה בעקבות שילוב טכנולוגיות הבינה המלאכותית. עם זאת, בניגוד לחששות לאבטלה, האנליסטים צופים כי הטכנולוגיות החדשות ייצרו יותר תפקידים מכפי שיבטלו, בדומה למהפכות טכנולוגיות קודמות.

על פי הדוח, שתי קטגוריות מרכזיות יניעו את המהפכה: בינה "אג'נטית" שיודעת לתכנן ולפעול באופן עצמאי, ובינה "מגולמת" בדמות רובוטים וחיישנים פיזיים. סך התרומה הכספית של שתי הקטגוריות למשק האמריקאי נאמדת בכ-920 מיליארד דולר בשנה - ועם אימוץ מלא של הטכנולוגיות בכל החברות הגדולות, השוק עשוי לזנק בעוד כ-24% עד 29% בשוויו.

"התהליך צפוי לקחת מספר שנים, ולא כל החברות יגיעו לרמת אפקטיביות זהה," מזהיר סטיבן בירד, ראש המחקר במורגן סטנלי. "אם קצב שיפורי הבינה יימשך כפי שהוא כיום - הכפלה עצמית אחת לשבעה חודשים - הערך שנקבל עשוי לעלות אף מעבר לתחזיות."

הדוח מבקש להרגיע את ציבור העובדים: במקום פיטורים גורפים, מרבית התפקידים יעברו התאמה, קיבולת מוגברת על ידי מערכות בינה יחזקו עובדים, ותפקידים חדשים יקומו - ביניהם ראשי AI, מומחי אבטחת מידע ורגולציה, קציני נתונים ועוד.

שלוש תעשיות בולטות צפויות לחוות את המהפכה הגדולה ביותר: קמעונאות והפצה, ניהול נדל"ן ותחבורה. בתחומים אלו, יופעלו מערכות לבקרת מלאי, תמחור מותאם מראש, רובוטים ביצועיים ומערכי משלוחים אוטונומיים, שיביאו לשיפור דרמטי ביעילות, בשירות ובערך המוסף.

"על המשקיעים לעקוב מקרוב אחרי קצב האימוץ," קובע הדוח, "כי היכולת של AI להעצים תהליכים וליצור ערך עדיין לא קיבלה ביטוי מלא בשוקי ההון הגלובליים."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר