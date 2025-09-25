אירוע ההשקה של מטא לרגל השקת שלושת זוגות המשקפיים החכמים החדשים, שנערך בכנס המפתחים Meta Connect 2025, הפך במהרה למופע מבוכה טכנולוגי, כאשר הדגמות חיות קרסו בזה אחר זה מול מאות משתתפים וצופים ברשת. בתקרית הראשונה, כוכב מדיה בשם ג'ק מנסוקו ביקש מהמשקפיים הנושאים את המותג Ray-Ban Meta לעזור בהכנת רוטב קוריאני לסטייק - אך במקום סיוע מדויק, המשקפיים גימגמו, דילגו בשלבים ונתקעו ללא תשובה. מה שנראה תחילה כבעיה ברשת האלחוטית הוסבר מאוחר יותר ע"י סמנכ"ל הטכנולוגיות אנדרו בוסוורת' כ"דיסטריביוטד דוס" עצמי: הפקודה "Hey Meta, start Live AI" הפעילה באחת את כל המשקפיים באולם, וגרמה לעומס חריג על שרתי הפיתוח, אליהם נותבו ההוראות לצורך בידוד הדמו.

התקלה הבאה לא איחרה להגיע: מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, ניסה לענות לשיחת וידאו בוואטסאפ באמצעות משקפי הדגל החדשים עם מסך מובנה וצמיד Neural Band ייחודי - אך שוב, בלי הצלחה. בוסוורת' הסביר לאחר האירוע כי מדובר בבאג נדיר במיוחד שנגרם בשל "מצב מרוץ" טכנולוגי: המסך נכנס למצב שינה בדיוק כשקריאת השיחה התקבלה, וההתרעה נעלמה כלא הייתה. צוקרברג נאלץ להודות, בזמן אמת: "אתה מתאמן על הדברים האלה מאות פעמים, אבל תמיד יש הפתעות".

למרות הכול, במטא מדגישים כי מדובר בכשלי דמו שנבעו מתנאי ההשקה המיוחדים, ולא מבעיות עומק טכנולוגיות במוצרים עצמם. קו המשקפיים החדש כולל את Ray-Ban Meta (דור 2), Oakley Meta Vanguard לספורטאים, והמשקפיים המצוידים בתצוגה מסך ו-Neural Band – שעל פי בוסוורת', הבאגים כבר תוקנו והמערכת ערוכה להשקה בארה"ב ב-30 בספטמבר. בעיני החברה, המשקפיים החכמים הם הדור הבא לאינטראקציה עם AI, וכבר עתה מדווחת חברת EssilorLuxottica, שותפת המותג, כי המכירות של Ray-Ban Meta זינקו פי שלושה לעומת השנה הקודמת.

לבסוף, נראה כי ההימור של מטא על טכנולוגיית משקפיים חכמים, למרות ההשקות הרועשות והבעיות שעלו בהשקה, נושא פירות מסחריים וצפוי להשליך על הדרך בה אנו מתקשרים עם AI בעתיד הקרוב.