מנכ"ל ומייסד מטא, מארק צוקרברג, הופיע השבוע בפודקאסט "Access" (אקזס) העוסק בטכנולוגיה והתייחס בפירוט ל"תוכנית הענק" של החברה, שמכוונת להוביל את שוק הבינה המלאכותית - גם אם המשמעות היא השקעות עצומות שעלולות להתברר כ"מבוזבזות". לדבריו, הוא "מעדיף לשרוף כמה מאות מיליארדים" מאשר לגלות שמטא הייתה זהירה מדי ופספסה את הפריצה הגדולה בדרך לסופר-אינטליגנציה, שהיא לדבריו "הטכנולוגיה החשובה והמשפיעה בתולדות האנושות".

החברה הכריזה לאחרונה על הקצאת 600 מיליארד דולר להקמת מרכזי נתונים ותשתיות מחשוב בארה"ב בחמש השנים הקרובות. צוקרברג הסביר כי במירוץ לעבר פיתוח איי-ג'י-איי (בינה מלאכותית כללית), שגיוס הכישרונות שבו הפך לאגרסיבי במיוחד, אין מקום לשאננות: "אם בונים לאט מדי, עלולים למצוא את עצמך לא רלוונטי ברגע שהטכנולוגיה מגיעה. ההימור הוא עצום, אבל הכישלון לא לקחת בו חלק, עלול להיות הרבה יותר יקר".

מעבדות הסופר-אינטליגנציה של מטא, שמונות בין 50 ל-100 חוקרים בלבד, פועלות במבנה שטוח ונטול לחצים של לוחות זמנים, בניגוד לארגונים תחרותיים שרודפים אחרי תאריכי יעד. הצוות מורכב מטובי המוחות, שחלק גדול מהם גויס מיריבות בולטות כמו OpenAI, DeepMind ו-Anthropic через, כשלצד הגיוס קיבלו העובדים המאושרים חבילת הטבות חסרת תקדים.

בזמן שדמויות בולטות בתעשייה מזהירות מפני "בועה" מלאכותית שסופה התרסקות, צוקרברג מבהיר כי מטא לא תלויה בגיוסי הון שוטפים: "יש לנו הכנסות יציבות מפרסום, ואנחנו לא ניצבים בפני איום קיומי, גם אם השוק יעבור תיקון עמוק", אמר בפודקאסט. ויש לציין שמחקרי MIT קבעו כי רוב מיזמי ה-AI בימינו לא מניבים תשואה של ממש, אך עדיין ההשקעות בתעשייה חצו כבר את רף 155 מיליארד הדולר השנה בלבד.

למרות הכל, צוקרברג לא חושש מהיקף ההשקעות ואף לא מהאפשרות שנמצא כעת בשיאה של בועה, אלא מהסיכון הגדול הרבה יותר שמטא תמצא את עצמה מחוץ לעידן הסופר-אינטליגנציה. את התשובה, כך נראה, יספק רק העתיד - האם החברה תצליח לממש את חזונה ולהוביל תעשייה עולמית חדשה, או שמדובר בבועה נוספת במרוץ הטכנולוגי.