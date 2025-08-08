המרוץ לצמרת: צוקרברג משיג את בזוס בזכות הצלחת ה-AI

מארק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל חברת מטא, עקף השבוע את ג'ף בזוס, מייסד אמזון, והפך לאדם השני בעושרו בעולם עם שווי נקי מוערך של 225 מיליארד דולר, כך לפי מדד המיליארדרים של בלומברג. ההישג המרשים נובע מזינוק של יותר מ-17 מיליארד דולר בעושרו של צוקרברג מתחילת 2025, בעיקר בזכות ביצועים יוצאי דופן של מטא ב-AI ובפרסום דיגיטלי.

צוקרברג נהנה מעלייה של 9% במניית מטא השנה, ונראה שהמשקיעים מרוצים מהשקעותיה המאסיביות של החברה בבינה מלאכותית. ברבעון הראשון של 2025 דיווחה מטא על הכנסות של 42.3 מיליארד דולר - עלייה של 16% לעומת שנה שעברה - ורווח נקי של 16.6 מיליארד דולר (זינוק של 35%). תחום הפרסום הדיגיטלי רשם הכנסות של 41.39 מיליארד דולר, הרבה בזכות כלים מבוססי AI שמייעלים מינוף ומיקוד פרסומות.

החברה הציגה התקדמות משמעותית בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית, כולל השקעה במערכות "סופר אינטליגנציה אישית" ופיתוח מוצרים חדשים בתחום. המהלך הזה, לצד ההתמקדות בחדשנות דיגיטלית, הפך את מטא לשחקן מוביל בסקטור הטכנולוגיה והעלה את ערך המניה לגבהים חדשים.

מהצד השני, אמזון של בזוס שומרת על מעמדה כחברת ענק בתחום המסחר האלקטרוני והמחשוב בענן, אך חווה ירידה של 8.33% במנייתה השנה. החברה רשמה הכנסות של 155.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון, אך משקיעים הביעו חשש מעלויות גוברות ולחצי רווחיות לצד השפעות אפשריות של מכסים חדשים. בזוס עצמו מחזיק בכ-884 מיליון מניות אמזון וממשיך להיות אחד מהמשקיעים המשמעותיים ביותר בה.

המרוץ אחר החדשנות בתחום הבינה המלאכותית משנה במהירות את פני הכלכלה הדיגיטלית, וצוקרברג הוא הדוגמה הבולטת כיצד השקעות טכנולוגיות יכולות להוביל לשינוי מעמד עולמי - אפילו על חשבון מייסדי ענק של דורות קודמים.

בראש הרשימה נשאר אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, עם הון של 370 מיליארד דולר. לארי אליסון, מייסד אורקל, מדורג במקום הרביעי. השוק ממשיך לעקוב בעניין אחר השינויים, כשהרווחים הגדולים של חברות הטכנולוגיה מעידים על עוצמתה של הבינה המלאכותית ככלי לשינוי סדרי עולם.