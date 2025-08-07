ארגון חלמי"ש מדווח על הישגים משמעותיים בשנת הלימודים תשפ"ה

קידום הצעות חוק לטובת המעונות בכנסת, הארכת שעות פעילות לשנתיים נוספות, הארכת מועדי הגשת רישוי, תיקון תעריפים רטרואקטיביים וקביעת מנגנון מע"מ, עתירות משפטיות שהובילו להודאת משרד החינוך על חוסר נוהל מוסדר בביקורות, כינוס ועדות כנסת מספר פעמים, סיוע למאות פניות פרטניות – אלה הם רק חלק מרשימת ההישגים שהוביל ארגון חלמי"ש, הפועלת לקידום זכויות בתחום הגיל הרך, בשנת הלימודים תשפ"ה.

רשימת ההישגים העיקריים של חלמי"ש כוללת הצלחות נרחבות שקצר הארגון בזירה הציבורית והמשפטית כאחת. בין היתר, הצליח חלמי"ש השנה לקדם חוק חשוב לטובת המעונות "הקמת רשות חינוך לגיל הרך" שעבר בקריאה טרומית בכנסת, למרות התנגדויות משמעותיות ממשרד החינוך וגופים נוספים. מדובר באבן דרך משמעותית בפעילות הארגון. "ניאבק על כך, בכל דרך אפשרית שהתהליך החקיקתי יימשך עד להשלמתו", הצהיר עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמי"ש.

הקמת רשות לגיל הרך היא אבן היסוד לשיפור תנאי ענף מעונות היום ולכך יש הסכמה רחבה מכל גווני הקשת. הרשות, תתכלל את ענף מעונות היום - מסבסוד להורים ועד לשכר המטפלות כראוי להן, לצד שיפוי ארגוני מעונות היום המוסרים נפשם למען הענף.

במקביל, ניהל ארגון חלמי"ש פעילות משפטית ענפה שכללה הגשת עתירות בנושאים מרכזיים: בחינה מחודשת של אופן הביקורת במערכת (שהובילה להודאת המשרד כי אין לו נוהל מוסדר), עתירה בנושא "הפעימה הרביעית", וטיפול בסוגיות תעריפים וממס ערך מוסף.

בין ההישגים הבולטים נמנית הארכת שעה לשנתיים נוספות ובכך נמנע גל פיטורים נרחב של מטפלות - צעד שהינו בעל השפעה נרחבת על הענף. כמו כן, הושגה הארכת מועדי הגשת בקשות רישוי והותאמו תעריפים רטרואקטיביים.

כמו כן, חלמי"ש מדווח גם על כינוס ועדות כנסת מספר פעמים בנושאים הקשורים לגיל הרך, ועל מתן סיוע למאות פניות פרטניות של גורמים בתחום.

יו"ר חלמי"ש, עו"ד שלום נגר, ציין כי הפעילות מתקיימת "עם תקציב צנוע אך עם שימת לב גדולה ורצון עז להוביל שינוי במעמדם של מעונות היום, מתוך תפיסה שדרוש שינוי מהיסוד בנושאים רבים ונרחבים". עו"ד נגר הדגיש את המורכבות הגלומה בקידום חקיקה במערכת הפוליטית הישראלית, במיוחד בתקופת מלחמה.

"אין ספק, כי מרגע שארגון חלמי"ש נכנס לזירה בטיפול בנושא מעונות היום, התמונה נראית אחרת. אמנם עוד לא הגענו ליעדים שהצבנו אך אבני הדרך מסמנים ומביאים תקווה לענף".

עו"ד נגר ציין כי "בטרם הוקם הארגון, ענף מעונות היום לא היה כלל בתודעה וכיום יש הערכה רבה לארגון, הן מאנשי המקצוע, מהמטפלות ומההורים משום שהארגון משמש כתובת מקצועית ואמינה לכל הקשור בענף. ההערכה הציבורית לארגון מגיעה בצדק, הודות לצוות המקצועי הרחב שמלווה את הארגון אשר לפני הכל רואה בעבודה כשליחות ראשונה במעלה".

יו"ר חלמי"ש ציין כי אכן, "יש עוד המון נושאים הזקוקים לשיפור בענף מעונות היום, אך אין ספק כי האחדות והשותפות של החברים בארגון הם הכוח שמאפשר להגיע להישגים, וכל מנהל מעון שמצטרף, הוא חלק מהארגון ומהווה חוליה בשרשרת ההצלחות של ילדי ישראל".

לסיום, ציין, "חלמי"ש, שפועלת כבר מספר שנים בתחום הגיל הרך, וקצרה הצלחות לא מועטות, תמשיך לפעול למען קידום האינטרסים המקצועיים והמשפטיים של העוסקים בתחום", אמר עו"ד נגר.