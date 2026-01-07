״ילד בן 14 לא אמור למות ברחוב״: הבוקר שאחרי הטרגדיה בירושלים

הבוקר הזה נפתח אחרת. לא עם חדשות, לא עם כותרות, אלא עם כאב שלא נותן אוויר.

אמש נהרג בירושלים יוסף אייזנטל זכרונו לברכה, ילד בן 14 בלבד, שיצא להפגין ולא חזר הביתה. מילה אחת חוזרת שוב ושוב, ולא מרפה: ילד.

בפתיחת התוכנית ״כיכר FM״ אמר המגיש אלי גוטהלף כי עצם העובדה שילד בן 14 נהרג ברחוב הייתה אמורה לטלטל מדינה שלמה. ״לא מגזר, לא מחנה, לא ויכוח פוליטי״, אמר. ״בדמוקרטיה מחאה היא זכות. אבל בדמוקרטיה ילד בן 14 לא אמור למות ברחוב. לא אמור להירצח״.

לדבריו, כשילד נהרג, לא שואלים מאיזה זרם הוא, מאיזה חוג, או לאיזו מחאה השתייך. ״כשילד יוצא להפגנה ולא חוזר הביתה, זו כבר לא מחלוקת פנימית. זו נורת אזהרה אדומה״.

עדות מהזירה: ״אירוע מזעזע, בלי קשר למה שקדם לו״

לשידור עלה מוטי בוקצ׳ין, דובר זק״א, שתיאר בקול כואב את מה שראו מתנדבי הארגון בזירה.

״זה אירוע מזעזע״, אמר. ״אני לא יודע אם לקרוא לזה תאונה, רצח או פיגוע. בסוף יש פה ילד בשנות ה-13 לחייו שנהרג על כלום. משפחות שלמות נהרסות״.

לדבריו, מתנדבי זק״א הגיעו לזירה זמן קצר לאחר האירוע, כשכוחות הכיבוי עדיין פועלים לחילוץ. ״האוטובוס גרר אותו. אנשים רצו אחרי הנהג וצעקו לו לעצור, והוא המשיך לנסוע״.

בוקצ׳ין תיאר דקות ארוכות שבהן חיכו לכוחות הכיבוי שיגיעו עם ציוד הידראולי. ״רק אחרי שהרימו את האוטובוס הצליחו לחלץ את הנפגע. לצערנו הוא כבר היה ללא רוח חיים, עם פגיעה רב-מערכתית, בלי דופק ובלי נשימה״.

״לא משנה מה היה קודם – זו התוצאה״

דובר זק״א הדגיש כי מבחינתו, השאלה אינה רק נסיבות האירוע אלא התוצאה. ״לא משנה מה קדם למה. התוצאה היא ילד בן 14 שקיפח את חייו בצורה טראגית״.

לדבריו, הזירה הייתה קשה במיוחד, והמתנדבים נדרשו לעבודה ממושכת של איסוף ממצאים וטיפול בכבוד המת. ״זו עבודה שנעשית מול ציבור, מול משפחה שמבינה שהילד שלה נהרג. זה חסד של אמת״.

בוקצ׳ין סיפר כי גם לאחר עשרות שנים של פעילות בזק״א, הכאב אינו מתקהה. ״כל פעם זה מחדש. אין שני אירועים דומים. כל משפחה, כל נפטר, זה עולם ומלואו״.

״זק״א – חסד של אמת גם עם החיים״

בהמשך השיחה אמר בוקצ׳ין כי זק״א אינה פועלת רק למען הנפטרים, אלא גם למען המשפחות. ״זה חסד של אמת שעושים כבוד לחיים לא פחות מאשר לנפטרים. עד שהמשפחה לא יודעת שהיקיר שלה הגיע לקבר ישראל בשלמות ובכבוד – אין לה מנוחת נפש״.

הוא תיאר כיצד מתנדבים עובדים שעות על הברכיים, מנקים את הזירה ואוספים כל ממצא. ״זו השליחות שלנו. ואנחנו מתפללים שלא נצטרך לטפל בעוד אירועים כאלה״.