איל ההון היזם הנודע אלון מאסק שוב מעורר סערה, אחרי שטען השבוע כי בעתיד הקרוב לא יהיה עוד צורך לחסוך כסף - משום שהבינה המלאכותית והרובוטים יובילו לעידן של "הכנסה אוניברסלית גבוהה" ולחיסול מוחלט של העוני.

בתגובה לפוסט של המשקיע ריי דאליו, שברך על תוכנית החיסכון החדשה לילדי ארה"ב שהושקה ביוזמת ממשל טראמפ, כתב מאסק ברשת X: "זהו מחווה יפה, אך בעתיד לא יהיה כלל עוני ולכן לא תהיה גם סיבה לחסוך כסף."

מאסק, שהונו האישי חצה החודש את רף 600 מיליארד הדולר - והפך אותו לאדם הראשון שמגיע לסכום כזה בהיסטוריה - מצטייר בעיני רבים כסמל לניתוק הגובר בין חזונות הטכנולוגיה למציאות הכלכלית היומיומית. ברשתות החברתיות הגיבו משתמשים בציניות: "אם הכול יהיה חינם, למה שמישהו ייצר משהו בכלל?"

החזון: רובוטים יעבדו, בני אדם יבחרו

מאסק חוזר בשנים האחרונות על חזונו שלפיו בתוך עשור או שניים, רובוטים ובינה מלאכותית יספקו את רוב השירותים והמוצרים כמעט ללא עלות. לדבריו, האנושות תגיע למצב שבו עבודה תהיה בחירה ולא חובה - עולם של שפע והגשמה אישית.

בכנס ההשקעות הסעודי-אמריקאי שנערך בנובמבר אמר מאסק כי "הבינה המלאכותית והאנדרואידים יחסלו את העוני לגמרי", והוסיף כי "העלות של כל דבר תתקרב לאפס".

האזהרות: פערים מתרחבים ואבטלה גואה

אלא שמוסדות כלכלה בינלאומיים מציגים תמונה שונה בתכלית. קרן המטבע הבין-לאומית (IMF) הזהירה השנה כי הבינה המלאכותית עלולה "להחריף את אי-השוויון העולמי" ולפגוע בכ-40% מהמשרות ברחבי העולם, בעיקר במדינות המפותחות.

פורום הכלכלה העולמי (WEF) צופה כי עד שנת 2030 ייעלמו 92 מיליון מקומות עבודה, בעיקר בתפקידים אדמיניסטרטיביים ושירותיים. גם תוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP) התריעה כי הבינה המלאכותית עלולה ליצור "את הפער הגדול הבא" - בין מדינות עשירות לעניות - ולגרום להעמקת העוני עבור עד 575 מיליון אנשים עד סוף העשור.

מחקר של קרן המטבע מאפריל 2024 הראה כי אימוץ מואץ של טכנולוגיות AI עשוי להרחיב עוד יותר את פערי ההכנסה, כאשר בעלי ההון מרוויחים מן האוטומציה, בעוד עובדים מאבדים את פרנסתם.

בינתיים: תוכנית טראמפ לעתיד הילדים

תוכנית "Trump Accounts", ביוזמת ממשל טראמפ, מעניקה לכל ילד שייוולד בין 2025 ל-2028 סכום פתיחה של אלף דולר, עם אפשרות להוסיף עד 5,000 דולר בשנה מצד המשפחה. התוכנית, שמטרתה לעודד חסכונות והשקעות מוקדמות, תושק רשמית ב־4 ביולי 2026.

מאסק אולי רואה בעתיד עולם ללא כסף, אך בינתיים, עבור רוב האנשים - לחסוך ליום סגריר נותר יעד רלוונטי מתמיד.