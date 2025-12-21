בוסטון דיינמיקס, חברת הרובוטיקה הממוקמת בוולת’ם, מסצ’וסטס, פרסמה השבוע מצגת בת 40 דקות שבה הסבירו זאק ג’קובסקי, סגן נשיא פרויקט אטלס, ואלברטו רודריגס, מנהל תחום התנהגות הרובוטים, כיצד פועלת תכנית ה־AI החדשה של הרובוט ההומנואידי אטלס. לדבריהם, החברה מפתחת "מוח כללי" שיאפשר לרובוט להתמודד עם סביבות מורכבות כמו קווי הרכבה במפעלי רכב. מדובר בחשיפה הציבורית המעמיקה ביותר של בוסטון דיינמיקס מאז השקת הגרסה החשמלית של אטלס באפריל 2024.

הכלכלה שמאחורי הרובוטים ההומנואידיים

ג’קובסקי ביסס את ההיגיון הכלכלי מאחורי ההשקעה ברובוטים הומנואידיים דווקא בתקופה שבה רובוטים תעשייתיים רגילים זמינים יותר. במפעלים לייצור כלי רכב - שבהם מיוצרים דגמים שונים עם אלפי חלקים משתנים - "אוטומציה קשיחה" הפכה ללא משתלמת. לדבריו, תכנון רובוט ייעודי לפעולה אחת בלבד עולה יותר ממיליון דולר ונמשך כשנה. במפעל שבו יש עשרות אלפי משימות ייחודיות, תהליך כזה פשוט לא ריאלי.

הפתרון, הוא אומר, הוא רובוט שניתן לתכנות מחדש - כזה שאפשר להכשיר למשימה חדשה בתוך ימים במקום לפתח מערכת חדשה מאפס. החזון של בוסטון דיינמיקס הוא ליצור צי רובוטים שניתן להציב במאות ובעתיד באלפים, בקנה מידה של ייצור רכב תעשייתי.

חינוך המוח של אטלס

רודריגס הסביר כי החברה מיישמת שלוש שיטות למידה עיקריות כדי לפתח את התבונה של אטלס. הראשונה היא טליאופרציה (Teleoperation) - שליטה ישירה של מפעילים אנושיים באמצעות מציאות מדומה, שמספקת נתוני אימון מדויקים אך קשה להרחבה. השנייה היא למידת חיזוק בסימולציה, שבה הרובוט "מתאמן" מיליוני פעמים בעולם וירטואלי ומפתח יכולות תנועה מדויקות ובטוחות. והשלישית - העתידית ביותר - מבוססת על למידה מצפייה בבני אדם. הרובוט ילמד לבצע משימות פשוט על ידי צפייה בקטעי וידאו, ואולי אפילו באמצעות תכנים זמינים ביוטיוב, כדי לפתח "שכל ישר פיזיקלי" כמו אצל בני אדם.

רודריגס הדגיש שבוסטון דיינמיקס אינה נוקטת בגישה רדיקלית של רשת עצבית אחת המתרגמת ישירות קלט חזותי לפקודות תנועה (“pixels-to-torques”), אלא מבנה דו-שכבתי הדומה למוח האנושי - מערכת "סיסטם 1" לקבלת החלטות כלליות ומערכת "סיסטם 2" לבקרת תנועות מדויקת.

שיתוף הפעולה עם יונדאי מצביע על העתיד

מאז רכישת בוסטון דיינמיקס על ידי קבוצת יונדאי בשנת 2021 תמורת 880 מיליון דולר, החברות עמוק באמצע שילוב כוחות. ג’קובסקי ציין כי העבודה עם יונדאי מאפשרת לא רק לבחון את הרובוטים בקווי ייצור קיימים, אלא לתכנן מחדש את כל סביבת העבודה סביבם. מפעל הדגל של יונדאי בג’ורג’יה, שנפתח ב־2024, משמש כאתר הניסוי המרכזי לרובוט אטלס, שצפוי להתחיל פעילות שם באוקטובר הקרוב.

המצגת הסתיימה בקריאה למהנדסי בינה מלאכותית ומומחי למידת מכונה להצטרף לצוות - איתות ברור לכך ששלב הפיתוח המכאני של אטלס כמעט הושלם, וכעת עיקר המאמץ מופנה לפיתוח התוכנה שמאחורי התנועה, ההסתגלות והלמידה. לדבריהם, בתוך חמש עד עשר שנים ניתן יהיה לראות "אלפי רובוטי אטלס" פועלים לצד עובדים אנושיים בתעשייה.