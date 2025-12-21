מאסק משנה שוב את התחזית: השינוי הדרמטי שיגיע כבר ב-2026

שבוע שעבר כינס מאסק את עובדי xAI במטה החברה, ונאם ברוח אופטימית על עתיד הפרויקט. לדבריו, השגת בינה כללית - מערכת שתוכל להשתוות לאינטליגנציה האנושית ואף לעלות עליה - אפשרית כבר בשנת 2026. כך פורסם ב‑Business Insider על פי מקורות שנכחו במפגש.

מאסק מצפה כי המודל הבא של החברה, Grok 5, שיהיה מוכן בראשית 2026, יהווה קפיצה משמעותית קדימה בדרך ל‑AGI. במהלך השנה האחרונה העריך שהסיכוי לכך עומד על 10% בלבד, אך כעת הוא נשמע בטוח הרבה יותר. הוא אף טען כי יכולות הבינה העתידיות של xAI עשויות להפוך אותה לישות החזקה ביותר בעולם הבינה המלאכותית.

בנוסף, מאסק הציג בפני עובדים תוכנית לגיוס והשקעת משאבים חסרי תקדים - בין 20 ל‑30 מיליארד דולר בשנה, לצד הרחבת מערך השבבים של xAI מכ‑200 אלף ליותר ממיליון יחידות GPU. לדבריו, היתרון התקציבי והחישובי הזה יסייע לחברה לגבור על יריבותיה הגדולות: OpenAI, גוגל ומטא.

התחזית העדכנית משתלבת עם דפוס חוזר בדבריו של מאסק. ב‑2024 אמר כי AGI תושג עד סוף 2025, ולפני כן נקב בשנת 2029. תחזיותיו, שנעות בין חזון אופטימי לנבואות מואצות, מעוררות ויכוח מתמשך בתעשייה - במיוחד מאחר שהמושג "בינה כללית" עדיין שנוי במחלוקת ואף אחד לא הצליח להגדירו באופן חד‑משמעי.

על פי הגדרתה של IBM, מדובר במערכת בינה מלאכותית המסוגלת "להתמודד עם כל משימה קוגניטיבית ברמה שווה או גבוהה מזו של אדם" - הגדרה תיאורטית בלבד בשלב זה. עם זאת, מאסק הדגיש כי השנתיים‑שלוש הקרובות יהיו מכריעות, וכי הישרדות החברה בתקופה זו תגדיר אם תוכל להוביל את מהפכת הבינה הבאה.

xAI, שהוקמה לפני כשנה וחצי, כבר שילבה את גרסת Grok בצי הרכבים של טסלה, ומאסק מתאר את החיבור בין השתיים כמנוע עיקרי לצמיחה. גורמים בחברה סיפרו כי רוח הדברים במפגש הייתה "מרוממת במיוחד", ואילו התגובה הרשמית של דובר xAI לפניית Business Insider הסתכמה במשפט אחד: "Legacy Media Lies" - התקשורת המיושנת משקרת.