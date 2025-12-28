מחיר הפלטינה נסק השבוע לשיא שלא נראה מאז 2008, כשהחוזים נסחרו מעל ל־2,180 דולר לאונקיה. מדובר בזינוק של יותר מ־130% מתחילת 2025 - העלייה השנתית החדה ביותר מזה קרוב לארבעה עשורים. הסחורה, ששנים נותרה בצל הזהב והכסף, חווה כעת עדנה מחודשת הודות לשילוב נדיר של מחסור בהיצע, גל ספקולציות סיני ושינוי כיוון במדיניות הרכב באירופה.

על פי מועצת ההשקעות בפלטינה (WPIC), שוק הפלטינה סובל השנה ממחסור של כ־692 אלף אונקיות - זוהי השנה השלישית ברציפות של גירעון עולמי. רמות המלאי שמעל לקרקע צנחו בכ־42%, והיצע המכרות הגיע לשפל של חמש שנים. עיקר הפגיעה נרשמה בדרום אפריקה, שמספקת כמעט 80% מהתפוקה העולמית, שם הפסקות חשמל, הצפות ותקלות תפעוליות פגעו אנושות בקצב ההפקה.

ההידוק בשוק גרם לזינוק חד בריביות ההשאלה על פלטינה, שטיפסו השנה לממוצע של 12% לעומת כ־1% בלבד בשנה שעברה. במקביל, בנקים בינלאומיים העבירו מעל 600 אלף אונקיות למתקני אחסון בארה״ב לצורך גידור סיכונים, מה שצמצם עוד יותר את הנזילות בשוק הלונדוני.

בסין, השקת חוזי הפלטינה החדשים בבורסת החוזים העתידיים בגואנגג׳ואו בסוף נובמבר הובילה להתפרצות ביקושים מרשימה: היקפי המסחר היומיים הגיעו לרמות שוות ערך לאלו של ניו־יורק. מאז השקתם עלה מחיר הפלטינה בכ־20% נוספים.

במקביל, החלטת האיחוד האירופי מ־16 בדצמבר להקל את איסור מנועי הבעירה המתוכנן לשנת 2035 - כך שיידרש צמצום פליטת מזהמים של 90% במקום איסור מוחלט - חיזקה את הביקוש מצד תעשיית הרכב, האחראית על כ־40% מצריכת הפלטינה העולמית. ההחלטה משמרת את מעמד המתכת כרכיב קריטי בממירים קטליטיים לרכבי בנזין ודיזל, במיוחד על רקע האטה בקצב המעבר לכלי רכב חשמליים.

לצד זאת, זרימת הון מצד משקיעים מוסדיים תרמה להמשך הזינוק, כאשר מנהלי השקעות רואים בפלטינה אלטרנטיבה אטרקטיבית לזהב ולכסף שכבר נסחרים בשיאים היסטוריים. „אנחנו רואים תגובה דומה גם בשוק הכסף, אך הפלטינה מגלמת שילוב ייחודי של מחסור היצע ופוטנציאל תעשייתי״, אמר אחמד עסירי, אסטרטג מחקר בחברת Pepperstone.

ב־WPIC מעריכים כי ב־2026 עשוי השוק להגיע לאיזון עם עודף זעום של כ־20 אלף אונקיות בלבד, אך אנליסטים מזהירים כי תנאי ההיצע ההדוקים וריביות ההשאלה הגבוהות צפויים להישאר איתנו גם בשנה הקרובה.