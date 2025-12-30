תושבי העיר ריצ'רדסון שבאזור דאלאס, טקסס, התעוררו למציאות חדשה ומפתיעה: השמיים מעל בתיהם הפכו לאוטוסטרדה של משלוחים. חברת אמזון השיקה החודש את שירות המשלוחים באמצעות רחפנים, המבטיח להנחית חבילות במשקל של עד 2.2 ק"ג בחצר הלקוח בתוך כ-30 דקות בלבד.

למרות הנוחות הטכנולוגית המרשימה, לא כולם מרוצים מהשכנים החדשים בשחקים. תושבים מקומיים מתארים את הרעש כ"זמזום של יתוש בתוך האוזן". ג'ונתן פייס, תושב העובד מביתו, סיפר כי הוא שומע את הרחפנים עשרות פעמים ביום, ולעיתים ספר עד תשעה רחפנים שחלפו מעליו בתוך שעה אחת בלבד. לדבריו, הרעש אמנם אינו מחריש אוזניים, אך הוא עקבי, בתדר גבוה ומתיש מבחינה נפשית.

המהלך בטקסס אינו מקרי, צפון המדינה הפך לשטח ניסוי חסר תקדים עבור רשות התעופה הפדרלית (FAA), המאפשרת למספר חברות כמו אמזון, Walmart ו-Zipline לפעול באותו מרחב אווירי. על פי התוכניות שהוגשו ל-FAA, אמזון לבדה צופה לבצע עד 1,000 טיסות רחפן ביום מ-22 מרכזי הפצה ברחבי המדינה.

באמזון מדגישים כי הם קשובים לקהילה וכי הרחפן החדש שלהם, ה-MK30, תוכנן במיוחד להפחתת רעש והוא שקט ב-50% מדגמים קודמים.