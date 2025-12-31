מול עיני המעצמות: המטוס הטורקי שחושב בעצמו ומשנה את הכללים

בעוד העולם מביט בדאגה אל עבר מוקדי המתיחות הגלובליים, תעשיית הביטחון הטורקית רשמה בסוף השבוע האחרון (28 בדצמבר) הישג שמוגדר על ידי מומחים כ"רעידת אדמה" בתחום התעופה הצבאית. חברת 'בייקר' (Baykar) השלימה בהצלחה ניסוי חסר תקדים: טיסת מבנה אוטונומית לחלוטין של שני מטוסי קרב סילוניים מסוג "קיזילאלמה" (Kizilelma) – ללא מגע יד אדם.

כפי שדווח לראשונה במגזין הביטחון 'Army Recognition', מדובר בפעם הראשונה בעולם שבה מטוסים חמושים ומהירים מצליחים לתקשר זה עם זה באוויר ולשמור על טיסה מדויקת במהירות עצומה, כשהם מנוהלים אך ורק על ידי אלגוריתמים של בינה מלאכותית.

"נחילים של פלדה": המטוס שחושב בעצמו

המשמעות הדרמטית של הניסוי היא המעבר מעידן ה"כטב"מים" המוכרים, המופעלים מרחוק על ידי טייסים בחדרי בקרה, לעידן של "מערכות לחימה עצמאיות". המערכות המוטמעות במטוס הטורקי החדש ביצעו את הניווט, הסנכרון והחישובים למניעת התנגשות בזמן אמת, תוך שהם מדמים קרב אוויר עתידני שבו המכונה מקבלת את ההחלטות בשטח.

מומחי תעופה מציינים כי ההצלחה הזו מקפיצה את טורקיה למועדון אקסקלוסיבי מאוד של מעצמות, לצד ארצות הברית וסין, ומשאירה מדינות רבות במערב מאחור במרוץ לחימוש האוטונומי.

ה"קיזילאלמה", שנחשף לראשונה לפני כשלוש שנים, הוא לא עוד כלי טיס לאיסוף מודיעין. מדובר במפלצת סילונית במשקל 6 טון, שתוכננה מראש למשימות תקיפה וקרבות אוויר-אוויר במרחבים מאוימים.

היתרונות האסטרטגיים של הכלי החדש

חמקנות מתקדמת: תכנון מיוחד המקשה על מערכות מכ"ם לזהות את המטוס.

פעילות מהים: יכולת המראה ממסלולים קצרים במיוחד על נושאות מטוסים, מה שמרחיב את טווח הפעולה של טורקיה בים התיכון באופן משמעותי.

טקטיקת ה"נחיל": היכולת להטיס עשרות מטוסים כאלו יחד בתיאום מושלם, מה שמקשה על מערכות הגנה אווירית להתמודד עם התקיפה.

הבשורה של 2026: הייצור הסדרתי יוצא לדרך

הניסוי האחרון מוכיח כי הטורקים לא רק מתכננים – אלא גם מבצעים. עם צפי לתחילת ייצור המוני כבר במהלך שנת 2026, ה"קיזילאלמה" צפוי להפוך לנכס האסטרטגי המרכזי של אנקרה. עבור מדינות רבות המחפשות פתרונות הגנה אוויריים מתקדמים מבלי להיות תלויות במערב, מדובר במוצר ייצוא שעשוי לשנות את יחסי הכוחות במזרח התיכון ובזירות נוספות בעולם.

בעוד תוכניות מקבילות בארה"ב עדיין נמצאות בשלבי פיתוח, טורקיה כבר מציגה יכולת מבצעית מוכחת – כזו שמבהירה לכולם: שדה הקרב של העתיד כבר כאן.