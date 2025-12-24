שער מזגין טיים לשנת 2025 - אדריכלי הבינה המלאכותית ( צילום: מסך )

בעולם שבו הבינה המלאכותית כבר מזמן אינה מסתפקת בעריכת תמונות או מכתבי ברכה, המציאות קודרת הרבה יותר: מעמדם המקצועי של מיליוני בני אדם הופך למדבר של חוסר ודאות. בעוד שמגזין "טיים" בחר להכתיר את "אדריכלי ה-AI" – דמויות כמו אילון מאסק, סם אלטמן ומארק צוקרברג – כאנשי השנה שלו, לשנת 2025 היו מי שראו בבחירה הזו אות אזהרה דרמטי לעתיד האנושות.

מנחה הטלוויזיה השנון ג'ימי קימל בארה"ב פתח באחד הימים במונולוג חריף שלא הותיר מקום לספק. הוא תקף את הבחירה של הטיים וכינה את אותם מובילי טכנולוגיה "שמונת האדריכלים של האפוקליפסה". קימל לעג לעיצוב השער, שלטענתו נראה כמו "פוטושופ משנת 2007", אבל מעבר לזה הוא אמר: איך אנשים שהפכו את האנושות ללא רלוונטית דווקא הם הכפו 'לאנשי השנה'? החשש הזה מקבל גיבוי מטלטל בתחקיר מקיף שפורסם ב'סקיי ניוז', החושף רשימה של 40 משרות הנמצאות על סף הכחדה. הנתונים חושפים כי אנו נמצאים בנקודת מפנה היסטורית שבה המכונה מסוגלת לבצע כבר כעת לפחות 90% מעבודתם של היסטוריונים ומתכנתים, וקרוב ל-80% מתפקידיהם של עיתונאים ואנשי מכירות. האיום אינו עוצר שם; הוא חודר לעומק המגזרים המקצועיים ונוגס בפרנסתם של תקליטנים (DJs), מדעני נתונים ומתרגמים מעצבים גרפיים ועורכי סרטים, שנמצאים בראש טבלת החשיפה להחלפה מלאה. לא יאומן: אסד השאיר את מקורביו במלון במוסקבה עם חשבון עצום - ונעלם יוסי נכטיגל | 23.12.25 אפילו מקצועות שנחשבו חסינים, כמו יועצים פיננסיים, עוזרי שירות לקוחות ומקדמי מוצרים, חווים כעת חשיפה של למעלה מ-60% למשימות שבוטים יכולים לבצע ביעילות רבה יותר.

רובוטים של אמזון ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד הדרגים הניהוליים של ענקיות כמו "קלארנה" ואמזון כבר מודיעים על צמצום כוח אדם לטובת הבינה המלאכותית, המציאות המקצועית מתפצלת לשניים. המקצועות שנותרו חסינים, כמעט באופן מוחלט, הם אלו שדורשים מגע יד אדם פיזי או נוכחות בשטח ששום אלגוריתם לא יכול לחקות.

גגנים, מנקים, סבלים, רצפים וצבעים נהנים מחסינות כמעט מלאה, עם שיעורי סיכון אפסיים של אחוזים בודדים. גם בעולם הרפואה וההנדסה המורכבת, עוזרי מנתחים, אחיות, מהנדסי ספינות ומומחים לפינוי חומרים מסוכנים נותרים חיוניים בזכות הצורך בשיפוט אנושי בזמן אמת.

בעוד עורך ה"טיים" משווה את התקופה הנוכחית ל"תור הזהב" של ריכוז כוח חסר תקדים, הרי שעבור העובד הממוצע מדובר במרוץ חימוש מקצועי. המעבר מעולם של יצירתיות אנושית לעולם של פלט מכונה הוא כבר לא תחזית לעתיד, אלא מציאות נושכת שבה רק אלו שילמדו לרתום את הטכנולוגיה לטובתם ישרדו את האפוקליפסה התעסוקתית.