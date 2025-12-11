כיכר השבת
גנבו את ההצגה | האם האדריכלים של הבינה המלאכותית יככבו על כריכת "TIME 2025"?

"כמדי שנה מגזין 'טיים' מפרסם את איש השנה שלו - התואר נחשק  והוותיק עומד בפני שינוי היסטורי? | האם 'האדריכלים של הבינה המלאכותית' באמת יככבו על כריכת TIME 2025? |ההדלפה מעוררת סערה, אך המגזין טרם אישר את הבחירה הרשמית (חדשות בעולם)

כריכות הטיים מגזין שדלפו לתקשורת (צילום: רשתות חברתיות)

המתח גואה לקראת יום שישי, אז אמור מגזין TIME להכריז רשמית על "איש השנה" לשנת 2025. אולם, נראה כי ההחלטה הדרמטית כבר דלפה לרשת, והיא עלולה לשנות את פני ההיסטוריה של התואר היוקרתי.

תמונת כריכה של המגזין שלא פורסמה, ואשר נמצאה בשרת האינטרנט של TIME, רומזת כי "האדריכלים של הבינה המלאכותית" (The Architects of AI) הם הנבחרים לשנה זו. הכריכה מעוררת ההשראה היא בעצם שחזור שנוצר על ידי AI של הצילום האייקוני משנת 1932, "ארוחת צהריים על גורד שחקים", כשהפעם מחליפים את פועלי הברזל בכירי תעשיית הטכנולוגיה.

בין הדמויות המשפיעות המופיעות לכאורה על הכריכה ניתן למצוא את מנכ"ל טסלה אילון מאסק, מנכ"ל מטא מארק צוקרברג, וכן דמויות מפתח בתחום ה-AI כמו סם אלטמן (OpenAI) וג'נסן הואנג (NVIDIA).

האם זו הבחירה הסופית? ההדלפה מטלטלת את רשימת המתמודדים המכובדת, שכללה עד כה את הבינה המלאכותית עצמה, האפיפיור ליאו ה-14 (האפיפיור האמריקאי הראשון), ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, והנשיא דונלד טראמפ, שזכה בתואר בשנה הקודמת (2024).

TIME, אשר בוחר בפרס היוקרתי את מי שהשפיע באופן המשמעותי ביותר על אירועי העולם, טרם אישר האם הכריכה שדלפה אכן נבחרה וכל העיניים נשואות ליום הגילוי הרשמי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

