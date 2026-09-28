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הכאוס בהורמוז מגיע למשאבות בישראל 

מכה נוספת לכיס: זינוק חריף במחירי הדלק – יחצו שוב את רף 8 השקלים

אם לא יתרחש שינוי חריג של הרגע האחרון, בלילה שבין רביעי לחמישי יתייקר הבנזין ב-25 עד 40 אגורות לליטר • המשמעות: תוספת של עשרות שקלים בכל תדלוק והשפעה ישירה על יוקר המחיה (כלכלה)

הוזלה משמעותית (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ציבור הנהגים בישראל צפוי לספוג התייקרות כואבת נוספת כבר בימים הקרובים: אם לא יירשם תפנית מפתיעה של הרגע האחרון, מחיר הדלק ירשום זינוק חד ומשמעותי בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות.

הגורם המרכזי שדוחף את המחירים למעלה הוא המתיחות הביטחונית במצר הורמוז, בשל המלחמה בין ארה"ב לאיראן, אשר מטלטל את שוק האנרגיה העולמי.

לפי הערכות ראשוניות במשק, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן במסלול שירות עצמי יעלה בשיעור של כ-25 עד 40 אגורות.

התייקרות זו תביא לכך שהמחיר – שעומד כיום על 7.75 שקלים לליטר – יחצה פעם נוספת את הרף הפסיכולוגי ויטפס אל מעבר ל-8 שקלים לליטר.

עבור המשפחה הממוצעת מדובר בהכבדה נספת על הוצאות הבית ועל יוקר המחיה, שתתבטא בתוספת של כ-15 עד 20 שקלים בכל תדלוק של מיכל דלק מלא.

במערכת הכלכלית מצביעים על כך שמעבר למכה הישירה לנהגים, לזינוק במחירי האנרגיה תהיה גם השפעה רוחבית על מדד המחירים לצרכן.
דלקמחירי דלק

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