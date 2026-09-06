המהלך יוצא לדרך: זה המחיר החדש שתשלמו החל מהלילה על ליטר דלק

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

אזרחי ישראל וציבור הנהגים ירגישו החל מהלילה בחצות (בין ראשון לשני) הקלה בכיס, לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על הצו הרשמי המפחית את מס הבלו על הבנזין בשיעור של חצי שקל לליטר.

החתימה על הצו, שמגיעה לאחר בחינה מקצועית של נתוני מחירי האנרגיה, תקפה למשך חודשיים הקרובים ותביא לירידה מיידית במחירי הדלק בתחנות התדלוק ברחבי הארץ. בעקבות החתימה על הצו והפחתת המס הממשלתי, מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בתחנה בשירות עצמי יעמוד החל מהלילה בחצות על 7.75 שקלים לליטר בלבד. מדובר בירידה משמעותית לעומת המחיר שהיה אמור לעמוד על 8.25 שקלים לליטר, חיסכון של עשרות שקלים לכל תדלוק ממוצע של רכב פרטי. ההוזלה באה במטרה להקל ישירות על הוצאות המעמד העובד והמשפחות בישראל בתקופה זו.

( צילום: דוברות )

ברקע ההחלטה עומדת התנודתיות החדה במחירי הנפט והאנרגיה בשווקים הבינלאומיים, שהושפעו במידה רבה מהמערכה הביטחונית והגלובלית המורכבת מול איראן. ההסלמה באזור והמעורבות הבינלאומית בהובלת ארצות הברית הובילו לעלייה עולמית במחירי הדלקים, מה שאמור היה לתרגם להתייקרות חדה גם בברזים של תחנות הדלק בישראל, אלמלא הצעד הממשלתי לבלימת רוע הגזירה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הסביר את הרקע לצעד וציין כי המערכה העולמית החשובה נגד איראן בהובלת ארה"ב גורמת למחירי הדלק לעלות בכל העולם. לדבריו, ההוזלה במחיר עליה חתם תקל באופן ישיר על אזרחי ישראל, תבלום התייקרות עקיפה במשק בענפים רבים הדורשים שינוע והובלה, ותאפשר להמשיך את המגמה של הורדת האינפלציה והריבית במשק, כחלק מניהול מחושב ואחראי של הכלכלה.

צו ההפחתה על מס הבלו מבוצע כחלק ממדיניות מתמשכת של משרד האוצר להשתמש במנגנון המס כדי למתן תנודות חדות במחירי הדלק בעולם ולמנוע זינוק באינפלציה המקומית. עליות במחירי הדלק נוטות להתגלגל במהירות אל מוצרי הצריכה, התחבורה הציבורית וההובלה, והורדת המס מיועדת לייצב את המדד ולמנוע גל התייקרויות רוחבי בשוק הישראלי במהלך חודשי הקיץ והחגים.

במערכת הכלכלית מציינים כי הצעד להפחתת מס הבלו הוא אחד הכלים המרכזיים שבידי הממשלה כדי לשלוט בגובה יוקר המחיה באופן מיידי. מס הבלו מהווה חלק משמעותי מכלל המחיר שאותו משלם הצרכן בקצה, לצד רכיבים נוספים כמו מחיר הבנזין בשער בתי הזיקוק, מרווח השיווק של חברות הדלק והמע"מ. הפחתה ישירה של המס הממשלתי מאפשרת "לספוג" את הזינוק שנרשם במחירים הבינלאומיים מבלי להטיל את המעמסה על כיסם של האזרחים.

החתימה על הצו מגיעה ברקע דאגה גוברת במשק מפני התחדשות המגמה האינפלציונית, כאשר מחירי האנרגיה והתחבורה מהווים מרכיב מרכזי בחישוב מדד המחירים לצרכן. התייקרות חדה ומתמשכת במחירי הדלק עלולה הייתה להוביל לשרשרת של התייקרויות משניות – החל ממחירי ההובלה של סחורות ומוצרי מזון, דרך התחבורה הציבורית והפרטית, ועד למוצרים ושירותים יומיומיים המסתמכים על שינוע. בבנק ישראל ובמשרד האוצר עוקבים מקרוב אחר נתונים אלו, מתוך שאיפה להמשיך ברצף הורדות הריבית שיקל על בעלי המשכנתאות וההלוואות.

במקביל, גורמים בענף האנרגיה מעריכים כי התנודתיות במחירי הנפט הגולמי בעולם תימשך גם בשבועות הקרובות, ככל שהמתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון תימשך. ההתפתחויות בזירה הביטחונית והעימות מול איראן משפיעים ישירות על נתיבי השיט, סחר האנרגיה העולמי ועלויות הביטוח של מיכליות נפט, מה שיוצר לחץ כלפי מעלה על המחירים בשווקים הבינלאומיים. התערבות הממשלה בשלב זה נועדה לייצר רשת ביטחון ויציבות יחסית עבור הצרכן הישראלי, לפחות לתקופת החודשיים הקרובים שנקבעו בצו.