שר האוצר מאשר: הוזלה משמעותית במחיר הדלק - בתחילת שבוע הבא

הוזלה משמעותית ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

משרד האוצר פירסם היום (חמישי) להערות הציבור את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים לליטר.

המהלך מגיע לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אישרה את הצעד שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', למרות התנגדות הדרג המקצועי באוצר. על פי ההודעה, לאחר תום מועד הפרסום לציבור ביום ראשון הקרוב, צפוי שר האוצר לחתום על צו ההוזלה, כפוף לבחינת הערות הציבור. כניסת הצו לתוקף תיעשה עם חתימת השר, והמחיר בתחנות הדלק יעודכן בחצות הלילה שבין יום ראשון לשני. אישור משפטי למרות התנגדות הסעיף הסודי נמחק: קרב צוואות על הבית של הדוד כיכר השבת | 13:15 היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, הגיש חוות דעת ליועמ"שית בה ציין כי המהלך להפחית את מס הבלו בכחצי שקל לליטר אמנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר. עם זאת, הוא הבהיר כי בהינתן שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות נוספות בשנת 2022, ובהתחשב בצורך להקל על יוקר המחיה - אין מניעה משפטית לאישור המהלך. המהלך נועד לרכך את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין לצרכן. על פי הפרטים, ההפחתה של כחצי שקל לליטר מוערכת בעלות תקציבית של כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה. ההפחתה תבוא על רקע העלייה האחרונה במחיר הדלק, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי עומד כיום על 8.25 שקלים.

אילוסטרציה ( צילום: יוסי אלוני\פלאש90 )

המחיר החדש בתחנות

עם כניסת ההוזלה לתוקף, המחיר הצפוי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על כ-7.75 שקלים, ירידה משמעותית מהמחיר הנוכחי. בלשכת שר האוצר מסרו כי סמוטריץ' הורה לקדם את ההוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים.

יצוין כי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות עדכן בתחילת החודש את מחירי הדלק, כאשר המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן עלה ב-16 אגורות לעומת החודש הקודם. העלייה נבעה משילוב של גורמים, ביניהם עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי בכ-6% ועדכון רכיב הבלו במסגרת עדכון תקופתי.