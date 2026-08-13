מתוך התרגשות דקדושה, קידמו הבוקר (חמישי) מאות חסידי צאנז קלויזנבורג את פני מורם ורבם, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אשר נחת בנמל התעופה בן גוריון לביקור הוד מרומם שיימשך למעלה משבוע.

עם ירידתו מכבש המטוס, התקבל האדמו"ר בחרדת קודש על ידי מכובדי החסידות. בהמשך נערך מעמד 'קבלת פנים' מצומצם ומרגש בטרקלין 'פתאל', שם עברו החסידים לעבור לפני הקודש ולהתברך בברכת שלום עליכם.

שיאו של הביקור ייערך השבת כאשר האדמו"ר ישבות בעיר הקודש צפת, יחד עם מאות מחסידיו. לצורך כך הוכשר ונתחם מתחם מיוחד שיארח את החסידים ואת מעמדי הקודש של התפילות ועריכת השולחנות הטהורים.

במהלך ימי השבוע הקרוב צפוי האדמו"ר לפקוד את קברי הצדיקים והמקומות הקדושים ברחבי הארץ להעתיר לישועת הכלל והפרט, לצד השתתפותו במעמדי הוד וחיזוק של מוסדות החסידות בארץ הקודש.