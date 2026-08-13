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מכבש המטוס לטרקלין

רוחות של התעלות | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג נחת בישראל לביקור הוד • צפו

התרגשות בקרב מאות צאנז קלויזנבורג עם נחיתתו בארץ הקודש של מורם ורבם, האדמו"ר הנערץ • הרבי ישבות השבת בעיר הקודש צפת במתחם ענק שהוכשר במיוחד, ויפקוד את קברי הצדיקים ברחבי הארץ • שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד מהגעת האדמו"ר, מהירידה מכבש המטוס ועד לקבלת הפנים בטרקלין פתאל (חסידים)

5תגובות
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)

מתוך התרגשות דקדושה, קידמו הבוקר (חמישי) מאות חסידי צאנז קלויזנבורג את פני מורם ורבם, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אשר נחת בנמל התעופה בן גוריון לביקור הוד מרומם שיימשך למעלה משבוע.

עם ירידתו מכבש המטוס, התקבל האדמו"ר בחרדת קודש על ידי מכובדי החסידות. בהמשך נערך מעמד 'קבלת פנים' מצומצם ומרגש בטרקלין 'פתאל', שם עברו החסידים לעבור לפני הקודש ולהתברך בברכת שלום עליכם.

שיאו של הביקור ייערך השבת כאשר האדמו"ר ישבות בעיר הקודש צפת, יחד עם מאות מחסידיו. לצורך כך הוכשר ונתחם מתחם מיוחד שיארח את החסידים ואת מעמדי הקודש של התפילות ועריכת השולחנות הטהורים.

במהלך ימי השבוע הקרוב צפוי האדמו"ר לפקוד את קברי הצדיקים והמקומות הקדושים ברחבי הארץ להעתיר לישועת הכלל והפרט, לצד השתתפותו במעמדי הוד וחיזוק של מוסדות החסידות בארץ הקודש.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בביקור בארץ (צילום: שוקי לרר)

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ביקור בישראלהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

5 תגובות

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3
מתי הוא הולך לבקר את אחיו הגדול בנתניה?
נחמן
מן הסתם במוצש יתכן שאחיו גם יסע לצפת גם קברות הצדיקים רשב"י ימי אלול והסליחות והפיוס יש דיבור כזה ככה אומרים מעניין
אלי
2
רוב חסידי צאנז נתניה ובארא פארק, 99 אחוז מתוכם, משתוקקים לפגישת הפסגה העוצמתית שתתרחש בעזרת ה' בימים הקרובים, הלוואי שזה יקרה. איזה שמחה והתרגשות והתרוממות יהיה בכל עולם החסידות מפגישתם של שני ענקי הדור בניו הקדושים של השפע חיים זי''ע. אומרים שהשלום הולך להתחיל בפגישה של ר' חזקאל אב''ד קרית צאנז נתנ
הרוב הדומם
1
האדמו"ר מבקר בא"י. זה לא ביקור הוד.
מוישי
בהחלט ביקור הוד מרגש את עובדי השם
מוישי

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